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  • Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    DryCare Essential Фен

    BHD001/00

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились

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    DryCare Essential Фен

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    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    EssentialCare Ultra Compact

    • Компактный
    • 1200 Вт
    • 2 режима скорости
    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м

    Мощность 1200 Вт для бережной сушки

    Мощность 1200 Вт для бережной сушки

    Этот фен Philips EssentialCare Compact создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с волосами — все, что нужно для великолепной укладки изо дня в день.

    Компактный размер для удобства хранения

    Компактный размер для удобства хранения

    Этот удобный, легкий и компактный фен отличает продуманный современный дизайн и возможность хранить его почти где угодно.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    2 режима скорости для бережной сушки

    2 режима скорости для бережной сушки

    Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

    • Вес и габариты

      Размеры A-box
      556 x 283 x 264 мм
      Вес A-Box
      526 г
      Размер изделия
      128 x 69 x 240 мм
      Вес изделия (без упаковки)
      310 г
      Вес F-Box
      79 г

    • Технические характеристики

      Питание
      1200  Вт
      Цвет/отделка
      Black High Gloss
      Длина шнура
      1,8  м
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      1200  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Мотор
      Мотор с питанием от постоянного тока

    • Особенности

      Складная ручка
      нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Насадка-диффузор
      Нет
      Переключение напряжения
      нет
      Чехол для путешествий
      нет
      Система ионизации
      нет
      Количество насадок
      1
      Насадка/концентратор
      Да
      Керамика
      нет
      Функция холодного обдува
      нет

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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