BHD001/00
Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки
Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправилисьУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Шнур 1,8 м
Этот фен Philips EssentialCare Compact создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с волосами — все, что нужно для великолепной укладки изо дня в день.
Этот удобный, легкий и компактный фен отличает продуманный современный дизайн и возможность хранить его почти где угодно.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.
Вес и габариты
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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