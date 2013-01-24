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DryCare Essential

Фен

BHD001/00
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  • Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки
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    DryCare Essential Фен

    BHD001/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    DryCare Essential Фен

    Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

    Этот мощный фен удобен для использования в дороге — ваша укладка будет идеальной, куда бы вы ни отправились Узнать обо всех преимуществах

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      Компактный дизайн для удобства ежедневной укладки

      EssentialCare Ultra Compact

      • Компактный
      • 1200 Вт
      • 2 режима скорости
      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м

      Мощность 1200 Вт для бережной сушки

      Мощность 1200 Вт для бережной сушки

      Этот фен Philips EssentialCare Compact создает воздушный поток оптимальной мощности и при этом бережно обращается с волосами — все, что нужно для великолепной укладки изо дня в день.

      Компактный размер для удобства хранения

      Компактный размер для удобства хранения

      Этот удобный, легкий и компактный фен отличает продуманный современный дизайн и возможность хранить его почти где угодно.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      2 режима скорости для бережной сушки

      2 режима скорости для бережной сушки

      Этот фен имеет 2 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Технические характеристики

      • Особенности

        Насадка-диффузор
        нет
        Переключение напряжения
        нет
        Складная ручка
        нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        нет
        Количество насадок
        1
        Чехол для путешествий
        нет
        Керамика
        нет
        Функция холодного обдува
        нет
        Насадка/концентратор
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Технические характеристики

        Цвет/отделка
        Black High Gloss
        Частота
        50—60  Гц
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        напряжение
        220—240 В
        мощность в ваттах
        1200  Вт
        Длина шнура
        1,8  м
        Питание
        1200  Вт

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        556 x 283 x 264 мм
        Вес A-Box
        526 г
        Размер изделия
        128 x 69 x 240 мм
        Вес изделия (без упаковки)
        310 г
        Вес F-Box
        79 г

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