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Essential

Фен для волос

BHD002/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощная и бережная сушка Мощная и бережная сушка Мощная и бережная сушка
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    Essential Фен для волос

    BHD002/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен для волос

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен для волос

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная и бережная сушка

      • 1600 Вт
      • Функция ThermoProtect
      • 3 режима температуры и скорости
      Мощность сушки 1600 Вт

      Мощность сушки 1600 Вт

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

      Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

      Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.

      3 регулируемых режима температуры и скорости

      3 регулируемых режима температуры и скорости

      Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1600  Вт
        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Пластик ABS, глянцевый и матовый

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да
        Количество насадок
        1
        Насадка/концентратор
        Да
        Функция холодного обдува
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Вес и габариты

        Размер изделия
        274 x 78 x 174 мм
        Вес изделия (без упаковки)
        425 г

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