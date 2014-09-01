BHD004/00
Мощная и бережная сушка
Фен Philips Essential мощностью 1800 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 1800 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.
Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.
Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Вес и габариты
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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