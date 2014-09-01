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  • Мощная и бережная сушка Мощная и бережная сушка Мощная и бережная сушка

    Essential Фен для волос

    BHD004/00

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1800 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува.

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    Essential Фен для волос

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    Мощная и бережная сушка

    • 1800 Вт
    • Функция ThermoProtect
    • 3 режима температуры и скорости
    • Насадка-диффузор для придания объема
    Мощность сушки 1800 Вт

    Мощность сушки 1800 Вт

    Этот фен мощностью 1800 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    3 регулируемых режима температуры и скорости

    3 регулируемых режима температуры и скорости

    Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.

    Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

    Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

    Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    • Вес и габариты

      Размер изделия
      274 x 88 x 179 мм
      Вес изделия (без упаковки)
      485 г

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Цвет/отделка
      Поликарбонат (PC), глянцевый и матовый
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      1800  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Мотор
      Мотор постоянного тока

    • Особенности

      Насадка-диффузор
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Количество насадок
      2
      Насадка/концентратор
      Да
      Функция холодного обдува
      Да

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    Badge-D2C

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