Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Essential

Фен для волос

BHD004/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Мощная и бережная сушка Мощная и бережная сушка Мощная и бережная сушка
    -{discount-value}

    Essential Фен для волос

    BHD004/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1800 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен для волос

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1800 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1800 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен для волос

    Мощная и бережная сушка

    Фен Philips Essential мощностью 1800 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Простой в использовании — 3 режима скорости/температуры и функция холодного обдува. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все hair-dryers

      Мощная и бережная сушка

      • 1800 Вт
      • Функция ThermoProtect
      • 3 режима температуры и скорости
      • Насадка-диффузор для придания объема
      Мощность сушки 1800 Вт

      Мощность сушки 1800 Вт

      Этот фен мощностью 1800 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      3 регулируемых режима температуры и скорости

      3 регулируемых режима температуры и скорости

      Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.

      Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

      Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

      Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1800  Вт
        напряжение
        220—240 В
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Поликарбонат (PC), глянцевый и матовый

      • Особенности

        Количество насадок
        2
        Насадка/концентратор
        Да
        Насадка-диффузор
        Да
        Функция холодного обдува
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Вес и габариты

        Вес изделия (без упаковки)
        485 г
        Размер изделия
        274 x 88 x 179 мм

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Награды

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии