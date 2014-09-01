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    Essential Фен для волос

    BHD006/00

    Мощная и бережная сушка в поездках

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок.

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    Essential Фен для волос

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    Мощная и бережная сушка в поездках

    • 1600 Вт
    • Функция ThermoProtect
    • Складная ручка
    • Переключение напряжения
    Мощность сушки 1600 Вт

    Мощность сушки 1600 Вт

    Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Складная ручка для удобного хранения

    Складная ручка для удобного хранения

    Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

    3 регулируемых режима температуры и скорости

    3 регулируемых режима температуры и скорости

    Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.

    Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

    Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

    Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    • Вес и габариты

      Размер изделия
      274 x 78 x 174 мм
      Вес изделия (без упаковки)
      425 г

    • Технические характеристики

      Цвет/отделка
      Пластик ABS, глянцевый и матовый
      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      110—127 и 220—240  В
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      1600  Вт
      Мотор
      Мотор постоянного тока

    • Особенности

      Складная ручка
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Переключение напряжения
      Да
      Количество насадок
      1
      Насадка/концентратор
      Да
      Функция холодного обдува
      Да

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    Badge-D2C

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