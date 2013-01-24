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Essential

Фен для волос

BHD006/00
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  • Мощная и бережная сушка в поездках Мощная и бережная сушка в поездках Мощная и бережная сушка в поездках
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    Essential Фен для волос

    BHD006/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Мощная и бережная сушка в поездках

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок. Узнать обо всех преимуществах

    Essential Фен для волос

    Мощная и бережная сушка в поездках

    Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная и бережная сушка в поездках

      • 1600 Вт
      • Функция ThermoProtect
      • Складная ручка
      • Переключение напряжения
      Мощность сушки 1600 Вт

      Мощность сушки 1600 Вт

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Складная ручка для удобного хранения

      Складная ручка для удобного хранения

      Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

      3 регулируемых режима температуры и скорости

      3 регулируемых режима температуры и скорости

      Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.

      Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

      Насадка-концентратор 20 мм для направленного обдува

      Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1600  Вт
        напряжение
        110—127 и 220—240  В
        Частота
        50–60  Гц
        Мотор
        Мотор постоянного тока
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет/отделка
        Пластик ABS, глянцевый и матовый

      • Особенности

        Складная ручка
        Да
        Переключение напряжения
        Да
        Количество насадок
        1
        Насадка/концентратор
        Да
        Функция холодного обдува
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Вес и габариты

        Размер изделия
        274 x 78 x 174 мм
        Вес изделия (без упаковки)
        425 г

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