BHD006/00
Мощная и бережная сушка в поездках
Фен Philips Essential мощностью 1600 Вт обеспечит быструю сушку волос, а режим ThermoProtect защитит их от повреждения. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.
Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.
В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Вес и габариты
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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