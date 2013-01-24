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Мощная и бережная сушка в поездках
Оцените мощную и бережную сушку с феном Philips Essential. Мощность 1800 Вт и система ионизации обеспечат блеск ваших волос. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок. Узнать обо всех преимуществах
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Мощная и бережная сушка в поездках
Оцените мощную и бережную сушку с феном Philips Essential. Мощность 1800 Вт и система ионизации обеспечат блеск ваших волос. Компактная конструкция и складная ручка делают эту модель идеальным выбором для поездок. Узнать обо всех преимуществах
Этот фен мощностью 1800 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Этот фен оснащен 3 предустановленными режимами скорости/нагрева, благодаря которым идеальную укладку можно сделать легко и быстро.
Насадка-концентратор направляет поток воздуха для точной укладки и создания прически.
В режиме холодного обдува фен подает холодный воздух — отличное средство завершить процедуру укладки.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Особенности
Технические характеристики
Обслуживание
Вес и габариты