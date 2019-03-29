BHD017/40
Бережный уход за волосами
Фен Philips ThermoProtect Essential мощностью 1800 Вт позволяет быстро сушить волосы и использовать режим ThermoProtect для дополнительного ухода и защиты волос от перегрева. Прибор имеет 6 режимов температуры и скорости воздушного потока, чтобы любой пользователь мог настроить параметры сушки под себя.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 1800 Вт обеспечивает мощный воздушный поток для быстрой сушки и укладки волос каждый день.
Постоянная температура воздуха в режиме ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы без перегрева. При этом сохраняется естественный уровень влажности, и волосы выглядят блестящими и здоровыми.
Отверстие насадки-концентратора 20 мм обеспечивает мощный воздушный поток, направленный на определенную прядь. Используйте эту насадку для создания укладки с помощью фена и брашинга.
Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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