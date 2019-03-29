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  • Бережный уход за волосами Бережный уход за волосами Бережный уход за волосами

    DryCare Essential Фен

    BHD017/40

    Бережный уход за волосами

    Фен Philips ThermoProtect Essential мощностью 1800 Вт позволяет быстро сушить волосы и использовать режим ThermoProtect для дополнительного ухода и защиты волос от перегрева. Прибор имеет 6 режимов температуры и скорости воздушного потока, чтобы любой пользователь мог настроить параметры сушки под себя.

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    DryCare Essential Фен

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    Бережный уход за волосами

    • 1800 Вт
    • Функция ThermoProtect
    Мощность 1800 Вт для быстрой сушки

    Мощность 1800 Вт для быстрой сушки

    Этот фен мощностью 1800 Вт обеспечивает мощный воздушный поток для быстрой сушки и укладки волос каждый день.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Постоянная температура воздуха в режиме ThermoProtect позволяет быстро высушить волосы без перегрева. При этом сохраняется естественный уровень влажности, и волосы выглядят блестящими и здоровыми.

    Насадка-концентратор 20 мм для более точной укладки

    Насадка-концентратор 20 мм для более точной укладки

    Отверстие насадки-концентратора 20 мм обеспечивает мощный воздушный поток, направленный на определенную прядь. Используйте эту насадку для создания укладки с помощью фена и брашинга.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.

    Шнур питания 1,8 м

    Шнур питания 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

    Фен: 6 режимов нагрева/скорости для выбора индивидуального режима укладки

    • Аксессуары

      Аксессуары
      Насадка-концентратор

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Напряжение
      220  В
      Мощность в ваттах
      1800  Вт
      Функция ThermoProtect
      Да

    • Особенности

      Режимы температуры/скорости
      6

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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