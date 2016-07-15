BHD029/00
Более быстрая сушка, меньше потребления энергии
Фен Philips DryCare Essential оснащен инновационным вентилятором: он позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена 2100 Вт, но потребление энергии составляет всего 1600 Вт.*Узнать обо всех преимуществах
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Новый дизайн лопастей мотора позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена мощностью 2100 Вт (сушка приблизительно 5 г/мин), но потребление энергии составляет всего 1600 Вт. Экономия энергии — 23 %.*
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Функция равномерного распределения тепла предусматривает использование специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре — даже когда фен работает в высокотемпературном режиме — и обеспечивает равномерную сушку. Максимальная защита от перегрева, здоровье и блеск волос.
Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.
Насадка-концентратор 12 мм позволяет направлять воздушный поток на те пряди, которые требуется зафиксировать, для создания аккуратной прически или завершения образа.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Шнур 1,8 м
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Технические характеристики
Особенности
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