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  • Более быстрая сушка, меньше потребления энергии Более быстрая сушка, меньше потребления энергии Более быстрая сушка, меньше потребления энергии

    DryCare Essential Фен с низким потреблением энергии

    BHD029/00

    Более быстрая сушка, меньше потребления энергии

    Фен Philips DryCare Essential оснащен инновационным вентилятором: он позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена 2100 Вт, но потребление энергии составляет всего 1600 Вт.*

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    DryCare Essential Фен с низким потреблением энергии

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    Более быстрая сушка, меньше потребления энергии

    • DryCare Essential
    • Система ионизации
    Потребление энергии — всего 1600 Вт, результат — как при использовании фена 2100 Вт

    Потребление энергии — всего 1600 Вт, результат — как при использовании фена 2100 Вт

    Новый дизайн лопастей мотора позволяет добиться такого же результата, как при использовании фена мощностью 2100 Вт (сушка приблизительно 5 г/мин), но потребление энергии составляет всего 1600 Вт. Экономия энергии — 23 %.*

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

    Защита от перегрева благодаря равномерному распределению тепла

    Защита от перегрева благодаря равномерному распределению тепла

    Функция равномерного распределения тепла предусматривает использование специально разработанного воздушного отверстия, что делает воздушный поток однородным по температуре — даже когда фен работает в высокотемпературном режиме — и обеспечивает равномерную сушку. Максимальная защита от перегрева, здоровье и блеск волос.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

    3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

    3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

    Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

    Насадка-концентратор 12 мм для направленного мягкого потока воздуха

    Насадка-концентратор 12 мм для направленного мягкого потока воздуха

    Насадка-концентратор 12 мм позволяет направлять воздушный поток на те пряди, которые требуется зафиксировать, для создания аккуратной прически или завершения образа.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Питание
      1600  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60  Гц
      Мотор
      Мотор с питанием от постоянного тока

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Количество насадок
      1
      Насадка/концентратор
      Да
      Ионизация
      Да
      Холодный обдув
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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