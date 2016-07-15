Компактный и мощный прибор с системой ионизации

Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми.