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DryCare Essential

Фен

BHD030/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Компактный и мощный прибор с системой ионизации Компактный и мощный прибор с системой ионизации Компактный и мощный прибор с системой ионизации
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    DryCare Essential Фен

    BHD030/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Essential Фен

    Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми. Узнать обо всех преимуществах

    Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Essential Фен

    Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми. Узнать обо всех преимуществах

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      • DryCare Essential
      • Система ионизации
      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Мощность 2000 Вт для быстрой сушки

      Мощность 2000 Вт для быстрой сушки

      Этот фен мощностью 2000 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

      3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

      3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

      Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

      Насадка-концентратор 11 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

      Насадка-концентратор 11 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

      Насадка-концентратор с отверстием 11 мм обеспечивает направленный поток воздуха для точной фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м для максимального удобства

      Шнур 1,8 м

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Частота
        50–60  Гц
        Питание
        2000  Вт
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Насадка/концентратор
        Да
        Количество насадок
        1
        Петелька для подвешивания
        Да
        Холодный обдув
        Да
        Ионизация
        Да

      • Питание

        напряжение
        220—240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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