Ключевые слова для поиска

  • Компактный и мощный прибор с системой ионизации Компактный и мощный прибор с системой ионизации Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    DryCare Essential Фен

    BHD030/00

    Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    DryCare Essential Фен

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Компактный и мощный прибор с системой ионизации

    • DryCare Essential
    • Система ионизации
    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Мощность 2000 Вт для быстрой сушки

    Мощность 2000 Вт для быстрой сушки

    Этот фен мощностью 2000 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.

    3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

    3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

    Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

    Насадка-концентратор 11 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

    Насадка-концентратор 11 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

    Насадка-концентратор с отверстием 11 мм обеспечивает направленный поток воздуха для точной фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    • Питание

      Напряжение
      220—240 В

    • Технические характеристики

      Питание
      2000  Вт
      Длина шнура
      1,8 м
      Частота
      50–60  Гц
      Мотор
      Мотор с питанием от постоянного тока

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Количество насадок
      1
      Насадка/концентратор
      Да
      Ионизация
      Да
      Холодный обдув
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.