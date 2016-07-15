BHD030/00
Компактный и мощный прибор с системой ионизации
Этот фен имеет такую же высокую эффективность сушки, как и фен мощностью 2000 Вт, при этом он удобен в использовании благодаря компактной и легкой конструкции. Он также оснащен системой ионизации, чтобы волосы становились гладкими, блестящими и шелковистыми.Узнать обо всех преимуществах
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Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Этот фен мощностью 2000 Вт создает оптимальный воздушный поток для бережной сушки волос — все, что нужно для достижения великолепных результатов день за днем.
Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.
Насадка-концентратор с отверстием 11 мм обеспечивает направленный поток воздуха для точной фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.
Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
Шнур 1,8 м
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Питание
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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