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DryCare

Фен Pro

BHD174/00
Общая оценка / 5
  • Непревзойденное качество, стильный дизайн Непревзойденное качество, стильный дизайн Непревзойденное качество, стильный дизайн
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    DryCare Фен Pro

    BHD174/00
    Общая оценка / 5

    Непревзойденное качество, стильный дизайн

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    DryCare Фен Pro

    Непревзойденное качество, стильный дизайн

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах

    Непревзойденное качество, стильный дизайн

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    DryCare Фен Pro

    Непревзойденное качество, стильный дизайн

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах

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      Непревзойденное качество, стильный дизайн

      • 2100 Вт
      • АС-мотор
      • 95 км/ч
      Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

      Профессиональный фен Philips DryCare 2100 Вт обеспечивает мощный поток воздуха и гарантирует быстрые профессиональные результаты сушки и укладки.

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации создает антистатический эффект при сушке волос. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.

      Небольшой вес

      Небольшой вес

      Легкая и компактная конструкция корпуса и эргономичная ручка профессионального фена Philips DryCare обеспечивают комфорт во время использования.

      Холодный обдув для фиксации прически

      Холодный обдув для фиксации прически

      Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.

      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Профессиональный фен Philips DryCare 2100 Вт оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 95 км/ч для быстрой и эффективной укладки.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

      Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

      Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

      Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

      Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

      Насадка-концентратор с отверстием 7 мм обеспечивает направленный поток воздуха для фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 m
        Керамическое покрытие
        Нет
        Напряжение
        220–240 V
        Питание
        2100 W
        Складная ручка
        Нет
        Мощность в ваттах
        2100 W
        Холодный обдув
        Да
        Частота
        50–60 Hz
        Мотор
        АС-мотор
        Переключение напряжения
        Нет
        Петелька для подвешивания
        Да
        Система ионизации
        Да
        Количество насадок
        1
        Насадка/концентратор
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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