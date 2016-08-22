Непревзойденное качество, стильный дизайн
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Непревзойденное качество, стильный дизайн
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах
Непревзойденное качество, стильный дизайн
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Непревзойденное качество, стильный дизайн
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования. Узнать обо всех преимуществах
Профессиональный фен Philips DryCare 2100 Вт обеспечивает мощный поток воздуха и гарантирует быстрые профессиональные результаты сушки и укладки.
Система ионизации создает антистатический эффект при сушке волос. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.
Легкая и компактная конструкция корпуса и эргономичная ручка профессионального фена Philips DryCare обеспечивают комфорт во время использования.
Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.
Профессиональный фен Philips DryCare 2100 Вт оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 95 км/ч для быстрой и эффективной укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.
Насадка-концентратор с отверстием 7 мм обеспечивает направленный поток воздуха для фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.
Технические характеристики
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