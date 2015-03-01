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  • Непревзойденное качество, стильный дизайн Непревзойденное качество, стильный дизайн Непревзойденное качество, стильный дизайн

    DryCare Фен Pro

    BHD176/00

    Непревзойденное качество, стильный дизайн

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен АС-мотором, который обеспечивает скорость потока воздуха до 95 км/ч для быстрого, превосходного результата. Благодаря легкой конструкции фен гарантирует удобство и простоту использования.

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    DryCare Фен Pro

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    Непревзойденное качество, стильный дизайн

    • 2200 Вт
    • АС-мотор
    • 95 км/ч
    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Система ионизации создает антистатический эффект при сушке волос. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате волосы становятся гладкими, блестящими и шелковистыми.

    Небольшой вес

    Небольшой вес

    Легкая и компактная конструкция корпуса и эргономичная ручка профессионального фена Philips DryCare обеспечивают комфорт во время использования.

    Холодный обдув для фиксации прически

    Холодный обдув для фиксации прически

    Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.

    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Профессиональный фен Philips DryCare 2200 Вт оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 95 км/ч для быстрой и эффективной укладки.

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

    Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

    Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

    Профессиональный фен DryCare 2200 Вт обеспечивает мощный поток воздуха и гарантирует профессиональные результаты сушки и укладки.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

    Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

    Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

    Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

    Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

    Насадка-концентратор с отверстием 7 мм обеспечивает направленный поток воздуха для фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Питание
      2200  Вт
      Длина шнура
      1,8  м
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      2200  Вт
      Мотор
      АС-мотор

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Керамическое покрытие
      Нет
      Холодный обдув
      Да
      Насадка-диффузор
      Да
      Переключение напряжения
      Нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да
      Количество насадок
      2
      Насадка/концентратор
      Да
      Чехол для путешествий в комплекте
      Нет

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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