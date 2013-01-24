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Безупречная работа, невероятный блеск
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен новым мотором переменного тока, который обеспечивает скорость потока воздуха до 105 км/ч для быстрого и профессионального результата. Прибор генерирует в 4 раза больше ионов, чем другие модели Philips, поэтому волосы становятся более блестящими и выглядят превосходно. Узнать обо всех преимуществах
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Безупречная работа, невероятный блеск
Профессиональный фен Philips DryCare оснащен новым мотором переменного тока, который обеспечивает скорость потока воздуха до 105 км/ч для быстрого и профессионального результата. Прибор генерирует в 4 раза больше ионов, чем другие модели Philips, поэтому волосы становятся более блестящими и выглядят превосходно. Узнать обо всех преимуществах
Усиленная система ионизации для невероятно гладких и блестящих волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями Philips. Блестящий результат гарантирован!
Насадка-концентратор с отверстием 7 мм обеспечивает направленный поток воздуха для фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.
Функция, без которой не обходится ни один профессиональный стилист: не нужно удерживать кнопку холодного обдува — просто нажмите и отпустите ее, чтобы включить мощный поток холодного воздуха и зафиксировать прическу.
Профессиональный фен Philips DryCare 2300 Вт оснащен мощным мотором переменного тока, который разработан для профессионального использования. Благодаря мотору переменного тока скорость потока воздуха достигает 105 км/ч для быстрой и эффективной укладки.
Профессиональный фен DryCare 2300 Вт обеспечивает мощный поток воздуха и гарантирует профессиональный результат сушки и укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.
Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание