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DryCare

Фен Pro

BHD177/00
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1 награда
  • Безупречная работа, невероятный блеск Безупречная работа, невероятный блеск Безупречная работа, невероятный блеск
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    DryCare Фен Pro

    BHD177/00
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    Безупречная работа, невероятный блеск

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен новым мотором переменного тока, который обеспечивает скорость потока воздуха до 105 км/ч для быстрого и профессионального результата. Прибор генерирует в 4 раза больше ионов, чем другие модели Philips, поэтому волосы становятся более блестящими и выглядят превосходно. Узнать обо всех преимуществах

    DryCare Фен Pro

    Безупречная работа, невероятный блеск

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен новым мотором переменного тока, который обеспечивает скорость потока воздуха до 105 км/ч для быстрого и профессионального результата. Прибор генерирует в 4 раза больше ионов, чем другие модели Philips, поэтому волосы становятся более блестящими и выглядят превосходно. Узнать обо всех преимуществах

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      Безупречная работа, невероятный блеск

      в 4 раза больше ионов

      • 2300 Вт
      • АС-мотор
      • Скорость потока воздуха 105 км/ч
      В 4 раза больше ионов для дополнительного блеска волос

      В 4 раза больше ионов для дополнительного блеска волос

      Усиленная система ионизации для невероятно гладких и блестящих волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями Philips. Блестящий результат гарантирован!

      Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

      Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

      Насадка-концентратор с отверстием 7 мм обеспечивает направленный поток воздуха для фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.

      Нажмите и отпустите кнопку холодного обдува для фиксации укладки

      Нажмите и отпустите кнопку холодного обдува для фиксации укладки

      Функция, без которой не обходится ни один профессиональный стилист: не нужно удерживать кнопку холодного обдува — просто нажмите и отпустите ее, чтобы включить мощный поток холодного воздуха и зафиксировать прическу.

      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Быстрая сушка, мощный АС-мотор

      Профессиональный фен Philips DryCare 2300 Вт оснащен мощным мотором переменного тока, который разработан для профессионального использования. Благодаря мотору переменного тока скорость потока воздуха достигает 105 км/ч для быстрой и эффективной укладки.

      Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

      Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

      Профессиональный фен DryCare 2300 Вт обеспечивает мощный поток воздуха и гарантирует профессиональный результат сушки и укладки.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

      Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

      Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

      Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Диффузор для создания объемных, упругих локонов

      Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        напряжение
        220–240  В
        Частота
        50–60  Гц
        мощность в ваттах
        2300  Вт
        Мощность
        2300  Вт
        Длина шнура
        2,0  м
        Мотор
        АС-мотор

      • Особенности

        Складная ручка
        Нет
        Холодный обдув
        Да
        Переключение напряжения
        Нет
        Керамическое покрытие
        Да
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Да
        Насадка/концентратор
        Да
        Количество насадок
        2
        Чехол для путешествий в комплекте
        Нет

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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