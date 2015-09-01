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  • Безупречная работа, невероятный блеск Безупречная работа, невероятный блеск Безупречная работа, невероятный блеск

    DryCare Фен Pro

    BHD177/00

    Безупречная работа, невероятный блеск

    Профессиональный фен Philips DryCare оснащен новым мотором переменного тока, который обеспечивает скорость потока воздуха до 105 км/ч для быстрого и профессионального результата. Прибор генерирует в 4 раза больше ионов, чем другие модели Philips, поэтому волосы становятся более блестящими и выглядят превосходно.

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    DryCare Фен Pro

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    Безупречная работа, невероятный блеск

    в 4 раза больше ионов

    • 2300 Вт
    • АС-мотор
    • Скорость потока воздуха 105 км/ч
    В 4 раза больше ионов для дополнительного блеска волос

    В 4 раза больше ионов для дополнительного блеска волос

    Усиленная система ионизации для невероятно гладких и блестящих волос. Этот фен генерирует в 4 раза больше отрицательно заряженных ионов по сравнению с другими моделями Philips. Блестящий результат гарантирован!

    Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

    Насадка-концентратор 7 мм для великолепной укладки

    Насадка-концентратор с отверстием 7 мм обеспечивает направленный поток воздуха для фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка для идеальной укладки и эффективной сушки.

    Нажмите и отпустите кнопку холодного обдува для фиксации укладки

    Нажмите и отпустите кнопку холодного обдува для фиксации укладки

    Функция, без которой не обходится ни один профессиональный стилист: не нужно удерживать кнопку холодного обдува — просто нажмите и отпустите ее, чтобы включить мощный поток холодного воздуха и зафиксировать прическу.

    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Профессиональный фен Philips DryCare 2300 Вт оснащен мощным мотором переменного тока, который разработан для профессионального использования. Благодаря мотору переменного тока скорость потока воздуха достигает 105 км/ч для быстрой и эффективной укладки.

    Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

    Высокая мощность 2300 Вт для быстрой сушки

    Профессиональный фен DryCare 2300 Вт обеспечивает мощный поток воздуха и гарантирует профессиональный результат сушки и укладки.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. При постоянной мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

    Шесть настроек температуры и скорости для удобного управления

    Создайте свой неповторимый образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Диффузор для создания объемных, упругих локонов

    Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  В
      Длина шнура
      2,0  м
      Питание
      2300  Вт
      Мощность в ваттах
      2300  Вт
      Частота
      50–60  Гц
      Мотор
      АС-мотор

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Складная ручка
      Нет
      Насадка-диффузор
      Да
      Холодный обдув
      Да
      Переключение напряжения
      Нет
      Петелька для подвешивания
      Да
      Система ионизации
      Да
      Количество насадок
      2
      Насадка/концентратор
      Да
      Чехол для путешествий в комплекте
      Нет

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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