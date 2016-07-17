ThermoBalance обеспечивает эффективную защиту от перегрева

ThermoBalance — это инновационная технология, разработанная Philips для надежной и эффективной защиты волос. Сенсор постоянно измеряет температуру воздуха и изменяет ее, чтобы процесс сушки был быстрым и безопасным. Когда сенсор ThermoBalance включен, горит светодиодный индикатор. При этом вы можете ощущать колебания температуры, предотвращающие перегрев волос и кожи головы и обеспечивающие приятную, бережную сушку.