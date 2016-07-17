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  • Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*. Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*. Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
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    DryCare Advanced Фен

    BHD184/00

    Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.

    Постоянное чередование горячего и холодного воздушного потока дарит волосам и коже головы приятные ощущения. Мощность сушки 2200 Вт и режим TurboBoost помогают сократить время сушки и создать идеальную укладку.

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    DryCare Advanced Фен

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    Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.

    • Сенсор ThermoBalance
    • Система ионизации
    • 2200 Вт
    ThermoBalance обеспечивает эффективную защиту от перегрева

    ThermoBalance обеспечивает эффективную защиту от перегрева

    ThermoBalance — это инновационная технология, разработанная Philips для надежной и эффективной защиты волос. Сенсор постоянно измеряет температуру воздуха и изменяет ее, чтобы процесс сушки был быстрым и безопасным. Когда сенсор ThermoBalance включен, горит светодиодный индикатор. При этом вы можете ощущать колебания температуры, предотвращающие перегрев волос и кожи головы и обеспечивающие приятную, бережную сушку.

    Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

    Высокая мощность 2200 Вт для быстрой сушки

    Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

    3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

    3 настройки температуры и 2 режима скорости для удобного использования

    Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.

    Узкая насадка-концентратор для фиксации прически

    Узкая насадка-концентратор для фиксации прически

    Узкая насадка для укладки направляет воздушный поток через отверстие 11 мм для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации.

    Массажная насадка-диффузор для максимального объема и пышных локонов

    Массажная насадка-диффузор для максимального объема и пышных локонов

    Удобная массажная насадка-диффузор асимметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Благодаря равномерному распределению воздушного потока диффузор обеспечивает более бережную сушку, придает дополнительный объем волосам и уменьшает их спутывание. Массажный эффект прорезиненных пальчиков благотворно воздействует на кожу головы, повышая жизнеспособность волос. Для наилучших результатов держите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням — массажные пальчики диффузора помогут придать волосам упругость и создать локоны.

    Турборежим для очень быстрой сушки

    Турборежим для очень быстрой сушки

    Кнопка включения турборежима увеличивает поток воздуха, что позволяет сушить волосы еще быстрее.

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Система ионизации для гладких блестящих волос

    Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также придать волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.

    Удобная петелька для хранения

    Удобная петелька для хранения

    У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м

    • Технические характеристики

      Питание
      2200  Вт
      Длина шнура
      1,8 м
      Напряжение
      220–240  В
      Мощность в ваттах
      2200  Вт
      Частота
      50–60  Гц
      Мотор
      Мотор постоянного тока

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Керамическое покрытие
      Нет
      Насадка-диффузор
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Переключение напряжения
      Нет
      Система ионизации
      Да
      Количество насадок
      2
      Насадка/концентратор
      Да
      Чехол для путешествий в комплекте
      Нет
      Холодный обдув
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

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    • Использование с настройкой ThermoBalance по сравнению с максимальной настройкой прибора. Протестировано на европейском типе волос.
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