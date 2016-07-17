BHD184/00
Активная защита от перегрева, на 22 % больше блеска*.
Постоянное чередование горячего и холодного воздушного потока дарит волосам и коже головы приятные ощущения. Мощность сушки 2200 Вт и режим TurboBoost помогают сократить время сушки и создать идеальную укладку.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
ThermoBalance — это инновационная технология, разработанная Philips для надежной и эффективной защиты волос. Сенсор постоянно измеряет температуру воздуха и изменяет ее, чтобы процесс сушки был быстрым и безопасным. Когда сенсор ThermoBalance включен, горит светодиодный индикатор. При этом вы можете ощущать колебания температуры, предотвращающие перегрев волос и кожи головы и обеспечивающие приятную, бережную сушку.
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Функция холодного обдува используется каждым профессиональным парикмахером. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
Создайте свой идеальный образ, установив или отрегулировав температуру и скорость воздушного потока с помощью соответствующих настроек. Выберите одну из трех температурных настроек и одну из двух настроек скорости для максимального контроля и идеального результата.
Узкая насадка для укладки направляет воздушный поток через отверстие 11 мм для точной укладки на определенных участках. Подходит для придания необходимой формы и фиксации.
Удобная массажная насадка-диффузор асимметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Благодаря равномерному распределению воздушного потока диффузор обеспечивает более бережную сушку, придает дополнительный объем волосам и уменьшает их спутывание. Массажный эффект прорезиненных пальчиков благотворно воздействует на кожу головы, повышая жизнеспособность волос. Для наилучших результатов держите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням — массажные пальчики диффузора помогут придать волосам упругость и создать локоны.
Кнопка включения турборежима увеличивает поток воздуха, что позволяет сушить волосы еще быстрее.
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы позволяют избежать статического электричества и улучшить общее состояние волос, а также придать волосам дополнительный блеск. В результате волосы прямые, гладкие и шелковистые.
У основания ручки находится прорезиненная петелька, благодаря которой прибор удобно хранить как дома, так и в отеле.
Шнур 1,8 м
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.