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  • Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    DryCare Фен Pro

    BHD272/00

    Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева.

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    DryCare Фен Pro

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    Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос

    • Мощный AC-мотор
    • Мощность сушки 2100 Вт
    • Скорость воздушного потока до 130 км/ч*
    • Система ионизации для сияния волос
    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Быстрая сушка, мощный АС-мотор

    Фен Philips Pro оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 130 км/ч* для быстрой и эффективной укладки.

    Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

    Высокая мощность 2100 Вт для быстрой сушки

    Этот фен Pro мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

    Температурная настройка ThermoProtect

    Температурная настройка ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.

    Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

    Система ионизации для гладких блестящих волос без спутывания

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.

    6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

    6 режимов скорости и температуры для максимального контроля

    Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

    Насадка-концентратор 9 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

    Насадка-концентратор 9 мм: направленный поток воздуха для великолепной укладки

    Насадка-концентратор с отверстием 9 мм обеспечивает направленный поток воздуха для точной фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка при использовании щетки во время сушки и укладки.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      9 мм

    • Вес и габариты

      Вес F-Box
      0,975 кг
      Вес изделия (без упаковки)
      0,728 кг

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220  В
      Питание
      2100  Вт
      Длина шнура
      1,8  м
      Частота
      50–60  Гц
      Мощность в ваттах
      2100  Вт
      Мотор
      AC
      Цвет / отделка
      Черный и лазурный
      Скорость потока воздуха
      до 130 км/ч*

    • Особенности

      Складная ручка
      Нет
      Холодный обдув
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Режимы температуры/скорости
      6

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да
      Функция ThermoProtect
      Да

    Badge-D2C

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    • Тестирование проводилось в лаборатории Philips в Нидерландах в 2018 году. Устройство тестировалось без насадки-концентратора и со следующими параметрами: скорость 2, температурный режим 2.
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