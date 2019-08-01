BHD272/00
Быстрая и эффективная профессиональная сушка волос
Фен Philips Pro оснащен профессиональным AC-мотором, обеспечивающим скорость воздушного потока до 130 км/ч* для быстрой и профессиональной сушки. Он также имеет функцию ThermoProtect, поддерживающую оптимальную температуру и защищающую волосы от перегрева.Узнать обо всех преимуществах
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Фен Philips Pro оснащен мощным AC-мотором, который разработан для профессионального использования. Скорость потока воздуха достигает 130 км/ч* для быстрой и эффективной укладки.
Этот фен Pro мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос для их защиты от перегрева. При той же мощности воздушного потока сушка будет более бережной, а результат — неизменно превосходным.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Функция холодного обдува используется всеми профессиональными парикмахерами. Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха для фиксации прически.
Скорость и температура легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают оптимальный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Насадка-концентратор с отверстием 9 мм обеспечивает направленный поток воздуха для точной фиксации отдельных прядей. Незаменимая насадка при использовании щетки во время сушки и укладки.
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