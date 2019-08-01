В 2 раза больше ионов** для гладких, блестящих волос

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. Ионизация обеспечивается усовершенствованным ионизатором, излучающим в два раза больше ионов** по сравнению со стандартными ионизаторами. Полноценная забота о каждом волоске от корней до самых кончиков.