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Стильный, легкий и мощный прибор
Фен Philips DryCare 2300 Вт обладает всеми необходимыми функциями: привлекательный дизайн фиолетового цвета, система ИОНИЗАЦИИ для придания волосам блеска, высокая мощность 2300 Вт для оптимального воздушного потока и легкая конструкция для удобного использования. Узнать обо всех преимуществах
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Стильный, легкий и мощный прибор
Фен Philips DryCare 2300 Вт обладает всеми необходимыми функциями: привлекательный дизайн фиолетового цвета, система ИОНИЗАЦИИ для придания волосам блеска, высокая мощность 2300 Вт для оптимального воздушного потока и легкая конструкция для удобного использования. Узнать обо всех преимуществах
Фен Philips DryCare обеспечивает оптимальную мощность 2300 Вт. Мощный поток воздуха 2300 Вт для отличной укладки.
Фен Philips DryCare оснащен кнопкой ИОНИЗАЦИИ для блестящих, гладких волос без спутывания. Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество, способствуют закрытию волосяных чешуек и улучшают общее состояние волос. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Фен Philips DryCare оснащен функцией холодного обдува, которая создает мощный поток холодного воздуха для фиксации укладки.
Фен Philips DryCare оснащен функцией ThermoProtect, которая обеспечивает эффективную сушку волос при щадящей температуре. Быстрая сушка без перегрева.
Фен Philips DryCare имеет 3 настройки температуры и 2 режима скорости для максимального удобства укладки. Настройки очень просто изменять, поэтому вы можете без труда каждый раз устанавливать нужную мощность и температуру на любой случай.
Фен Philips DryCare весит всего 450 г, что делает его использование еще более удобным. Легкая конструкция для простой укладки и неизменно высокая мощность.
Фен Philips DryCare оснащен шнуром питания 2 м для удобства укладки.
Фен Philips DryCare оснащен керамическим нагревательным элементом, позволяющим избежать перегрева и обеспечить гладкость волос. Излучаемые элементом инфракрасные волны создают мягкое тепло для бережной сушки — при этом скорость и эффективность остаются на высоком уровне.
Насадка-диффузор фена Philips DryCare предназначена для придания объема и создания упругих локонов. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос — пальчики диффузора помогут придать объем, упругость и создать идеальные локоны.
Узкое отверстие насадки-концентратора 14 мм обеспечивает направленный поток воздуха для отдельных прядей. Зафиксируйте укладку, используя насадку вместе с феном и щеткой.
Philips DryCare — это компактный, стильный фен с отделкой темно-фиолетового цвета. Уникальный дизайн и отличные результаты укладки.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание