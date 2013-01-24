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3000 Series

Фен для волос

BHD300/10
Общая оценка / 5
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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    3000 Series Фен для волос

    BHD300/10
    Общая оценка / 5

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      с насадкой ThermoProtect

      • 1600 Вт
      • Насадка ThermoProtect
      • 3 режима температуры и скорости
      Мощность сушки 1600 Вт

      Мощность сушки 1600 Вт

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

      3 режима температуры и скорости

      3 режима температуры и скорости

      Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        ThermoProtect
        Да

      • Аксессуары

        Насадка ThermoProtect
        Да
        Насадка-концентратор
        14 мм

      • Особенности

        Режимы температуры/скорости
        3
        Настройки
        Режим холодного обдува
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        1600  Вт
        Мотор
        постоянный ток
        напряжение
        220—240 В
        Длина шнура
        1,8  м

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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