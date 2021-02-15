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  • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре

    3000 Series Фен для волос

    BHD300/10

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.

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    3000 Series Фен для волос

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    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    с насадкой ThermoProtect

    • 1600 Вт
    • Насадка ThermoProtect
    • 3 режима температуры и скорости
    Мощность сушки 1600 Вт

    Мощность сушки 1600 Вт

    Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

    Насадка ThermoProtect

    Насадка ThermoProtect

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 10 °C ниже.

    3 режима температуры и скорости

    3 режима температуры и скорости

    Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

    Режим холодного обдува для укладки волос

    Режим холодного обдува для укладки волос

    Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      14 мм
      Насадка ThermoProtect
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Мощность в ваттах
      1600  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Мотор
      постоянный ток

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Режимы температуры/скорости
      3
      Настройки
      Режим холодного обдува

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да

    Badge-D2C

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