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3000 Series

Фен для волос

BHD342/10
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  • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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    3000 Series Фен для волос

    BHD342/10
    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    3000 Series Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      с насадкой ThermoProtect

      • 2100 Вт
      • Насадка ThermoProtect
      • 6 режимов температуры и скорости
      Мощная сушка 2100 Вт

      Мощная сушка 2100 Вт

      Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        14 мм
        Насадка ThermoProtect
        Да

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8  м
        Напряжение
        220—240 В
        Мощность в ваттах
        2100  Вт
        Мотор
        постоянный ток

      • Особенности

        Петелька для подвешивания
        Да
        Режимы температуры/скорости
        6
        Настройки
        Режим холодного обдува

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

      • Технологии бережного ухода

        ThermoProtect
        Да

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