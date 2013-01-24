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3000

Фен для волос

BHD350/10
Общая оценка / 5
  • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре
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    3000 Фен для волос

    BHD350/10
    Общая оценка / 5

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Фен для волос

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Мощная сушка волос при меньшей температуре

      с насадкой ThermoProtect

      • 2100 Вт
      • Насадка ThermoProtect
      • Усовершенствованная система ионизации
      • 6 режимов температуры и скорости
      Мощная сушка 2100 Вт

      Мощная сушка 2100 Вт

      Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

      Усовершенствованная система ионизации для гладких блестящих волос

      Усовершенствованная система ионизации для гладких блестящих волос

      Эта мощная система ионизации генерирует до 20 миллионов ионов* за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        ThermoProtect
        Да
        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Аксессуары

        Насадка ThermoProtect
        Да
        Насадка-концентратор
        14 мм

      • Особенности

        Режимы температуры/скорости
        6
        Настройки
        Режим холодного обдува
        Петелька для хранения прибора
        Да

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2100  Вт
        Мотор
        постоянный ток
        напряжение
        220—240 В
        Длина шнура
        1,8  м

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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