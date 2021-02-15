BHD360/20
Мощная сушка волос при меньшей температуре
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.
Эта мощная система ионизации генерирует до 20 миллионов ионов* за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
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