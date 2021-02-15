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  • Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре Мощная сушка волос при меньшей температуре

    3000 Фен для волос

    BHD360/20

    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.

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    3000 Фен для волос

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    Мощная сушка волос при меньшей температуре

    с насадкой ThermoProtect

    • 2100 Вт
    • Насадка ThermoProtect
    • Усовершенствованная система ионизации
    • 6 режимов температуры и скорости
    Мощная сушка 2100 Вт

    Мощная сушка 2100 Вт

    Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

    Насадка ThermoProtect

    Насадка ThermoProtect

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

    Усовершенствованная система ионизации для гладких блестящих волос

    Усовершенствованная система ионизации для гладких блестящих волос

    Эта мощная система ионизации генерирует до 20 миллионов ионов* за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

    Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

    Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

    Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

    Режим холодного обдува для укладки волос

    Режим холодного обдува для укладки волос

    Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

    Придает объем, делает волосы более густыми, а локоны — более пышными

    Придает объем, делает волосы более густыми, а локоны — более пышными

    Благодаря равномерному распределению воздушного потока насадка-диффузор придает волосам дополнительный объем и уменьшает их спутывание. Для наилучших результатов поместите диффузор около теменной области, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      14 мм
      Насадка ThermoProtect
      Да
      Насадка-диффузор для придания объема
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Мощность в ваттах
      2100  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Мотор
      постоянный ток

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Режимы температуры/скорости
      6
      Настройки
      Режим холодного обдува

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да
      ThermoProtect
      Да

    Badge-D2C

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