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Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.
Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
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