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5000 Series

Фен для волос

BHD504/00
Общая оценка / 5
  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
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    5000 Series Фен для волос

    BHD504/00
    Общая оценка / 5

    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Фен для волос

    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах

    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах

    5000 Series Фен для волос

    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах

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      Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

      с технологией ThermoShield

      • 2100 Вт
      • Технология ThermoShield
      • Двойная ионизация*
      • 3 режима нагрева/2 скорости вращения
      Технология ThermoShield для непревзойденной защиты от перегрева

      Технология ThermoShield для непревзойденной защиты от перегрева

      Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

      Быстрая сушка и профессиональный результат с мощностью 2100 Вт

      Быстрая сушка и профессиональный результат с мощностью 2100 Вт

      Этот профессиональный фен мощностью 2100 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      2x ионизация* для гладких и блестящих волос

      2x ионизация* для гладких и блестящих волос

      Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

      Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        Технология ThermoShield
        Да
        Ионизация
        В 2 раза больше ионов*

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        14 мм

      • Особенности

        Режимы температуры/скорости
        6
        Холодный обдув
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да

      • Технические характеристики

        мощность в ваттах
        2100  Вт
        Мотор
        постоянный ток
        напряжение
        220—240 В
        Длина шнура
        1,8  м
        Цвет / отделка
        Угольный и металлик

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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          • * Режим ThermoShield