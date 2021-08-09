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  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    5000 Series Фен для волос

    BHD504/00

    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне.

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    5000 Series Фен для волос

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    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    с технологией ThermoShield

    • 2100 Вт
    • Технология ThermoShield
    • Двойная ионизация*
    • 3 режима температуры/2 режима скорости
    Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

    Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

    Быстрая сушка и профессиональный результат благодаря мощности 2100 Вт

    Быстрая сушка и профессиональный результат благодаря мощности 2100 Вт

    Этот фен мощностью 2100 Вт создает мощный воздушный поток, который позволяет сушить волосы быстро и достигать профессиональных результатов в укладке.

    2x ионизация* для гладких и блестящих волос

    2x ионизация* для гладких и блестящих волос

    Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.

    Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

    Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

    Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      14 мм

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      220—240 В
      Мощность в ваттах
      2100  Вт
      Мотор
      постоянный ток
      Цвет / отделка
      Угольный и металлик

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Режимы температуры/скорости
      6
      Холодный обдув
      Да

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация
      В 2 раза больше ионов*
      Технология ThermoShield
      Да

    Badge-D2C

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    • по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме
    • * Режим ThermoShield
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