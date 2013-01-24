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Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева,регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне. Узнать обо всех преимуществах
Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.
Более мощный поток воздуха 2300 Вт обеспечивает на 20 %** более быструю сушку, не жертвуя здоровьем ваших волос.
Мощный мотор этого фена разрабатывался для профессионального использования. Он генерирует воздухопоток скоростью до 110 км/ч**** для быстрой сушки и качественной укладки.
Эта мощная система ионизации излучает до 80 млн ионов за одну процедуру сушки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос.
Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
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