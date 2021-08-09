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  • Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева** Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    5000 Series Фен для волос

    BHD510/00

    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне.

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    5000 Series Фен для волос

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    Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**

    с технологией ThermoShield

    • 2300 Вт
    • Технология ThermoShield
    • Ионизация 4x*
    • 3 режима температуры/2 режима скорости
    Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield для непревзойденной защиты волос от перегрева

    Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.

    На 20 %*** более быстрая сушка и мощный поток воздуха 2300 Вт

    На 20 %*** более быстрая сушка и мощный поток воздуха 2300 Вт

    Более мощный поток воздуха 2300 Вт обеспечивает на 20 %** более быструю сушку, не жертвуя здоровьем ваших волос.

    Мощный мотор 2300 Вт создает воздушный поток скоростью до 110 км/ч****

    Мощный мотор 2300 Вт создает воздушный поток скоростью до 110 км/ч****

    Благодаря высокой мощности 2300 Вт этот фен генерирует воздушный поток скоростью до 110 км/ч****, что позволяет сушить волосы быстро и достигать профессиональных результатов в укладке.

    Ионизация 4x* для гладких, блестящих волос

    Ионизация 4x* для гладких, блестящих волос

    Эта мощная система ионизации излучает до 80 млн ионов за одну процедуру сушки, обеспечивая гладкость и шелковистость волос.

    Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

    Точное управление с 6 режимами температуры и скорости

    Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Холодный обдув для фиксации укладки

    Кнопка холодного обдува обеспечивает подачу мощного потока холодного воздуха, с помощью которого можно легко зафиксировать укладку.

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      11 мм
      Насадка-диффузор для придания объема
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Мощность в ваттах
      2300  Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Мотор
      постоянный ток
      Цвет / отделка
      Синий и металлик

    • Особенности

      Петелька для подвешивания
      Да
      Режимы температуры/скорости
      6
      Холодный обдув
      Да

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионная технология в 4 раза эффективнее
      *
      Технология ThermoShield
      Да

    Badge-D2C

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    • по сравнению с моделью BHD350 в максимальном режиме
    • * Режим ThermoShield
    • * * По сравнению с обычным феном
    • * * * Протестировано в лаборатории Philips; насадка в максимальном режиме
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