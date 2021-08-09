BHD530/00
Быстрая сушка без повреждения волос от перегрева**
Технология ThermoShield обеспечивает непревзойденную защиту волос от перегрева, регулируя температуру воздушного потока и поддерживая ее на оптимальном уровне.Узнать обо всех преимуществах
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Датчик защиты от перегрева в активном режиме оптимизирует и управляет температурой воздуха, защищая ваши волосы от урона**, вызванного перегревом. Оцените удобную и быструю сушку с технологией ThermoShield.
Более мощный поток воздуха 2300 Вт обеспечивает на 20 %** более быструю сушку, не жертвуя здоровьем ваших волос.
Благодаря высокой мощности 2300 Вт этот фен генерирует воздушный поток скоростью до 110 км/ч****, что позволяет сушить волосы быстро и достигать профессиональных результатов в укладке.
Минеральная ионизация снижает воздействие на поверхность***** УФ-лучей, чтобы ваши волосы были более гладкими и стойкими.
Эта мощная система ионизации генерирует до 40 миллионов ионов за одну сушку, делая волосы более сияющими и шелковистыми.
Легко подберите сочетание температуры и скорости в соответствии со своей прической и типом волос. Шесть доступных режимов помогут точно управлять параметрами фена для идеальной укладки.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
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