Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Мультистайлер для создания объема

BHH814/00
Поиск материалов поддержки для этого продукта
Общая оценка / 5
  • Роскошная укладка и объем без лишних усилий! Роскошная укладка и объем без лишних усилий! Роскошная укладка и объем без лишних усилий!
    -{discount-value}
  • Play Pause

    Мультистайлер для создания объема

    BHH814/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

    Смените свой стиль при помощи первого мультистайлера с уникальной вращающейся ручкой. С его помощью можно легко создавать самые разные образы — прикорневой объем, идеально прямые волосы, локоны и подкрученные кончики. Просто поверните уникальную вращающуюся ручку стайлера. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Мультистайлер для создания объема

    Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

    Смените свой стиль при помощи первого мультистайлера с уникальной вращающейся ручкой. С его помощью можно легко создавать самые разные образы — прикорневой объем, идеально прямые волосы, локоны и подкрученные кончики. Просто поверните уникальную вращающуюся ручку стайлера. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все curlers

      Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

      Первый мультистайлер с уникальной вращающейся ручкой

      • Мультистайлер
      • Все в одном
      • С уникальной вращающейся ручкой
      Объемные, прямые волосы, локоны или завитки одним движением!

      Объемные, прямые волосы, локоны или завитки одним движением!

      Теперь сделать роскошную укладку намного проще. Забудьте о прежних хлопотах, укладка больше не будет отнимать у вас много времени и сил. С мультистайлером для создания объема Philips вы легко можете менять свой образ: прямые волосы, локоны или завитки одним движением! Хотите потрясающе выглядеть? С нашим мультистайлером это проще простого.

      Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

      Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

      Инновационная изогнутая форма мультистайлера и термозащитные зубчики для бережной укладки позволяют держать стайлер близко к коже головы, поднимая волосы у корней для создания роскошного объема. Просто положите прядь волос на изогнутую поверхность и удерживайте несколько секунд. Какой бы образ вы ни хотели создать — прямые волосы или локоны — вы уже получили объем от самых корней.

      Система ионизации и турмалиновое керамическое покрытие

      Система ионизации и турмалиновое керамическое покрытие

      Ваш мультистайлер для создания объема Philips покрыт турмалиновыми керамическими пластинами, которые снимают статическое электричество и обеспечивают плавное скольжение при укладке. Система ионизации дополнительно уменьшает спутывание и придает блеск, так что в итоге ваши волосы красивые и гладкие.

      Цифровая настройка температуры для различных типов волос

      Цифровая настройка температуры для различных типов волос

      Цифровая настройка температурных режимов в диапазоне от 150 до 200 °C позволяет подобрать наиболее подходящую для вашего типа волос температуру. Максимальная температура в 200 °C гарантирует идеальную и бережную укладку даже очень густых волос.

      Защитный колпачок для удобства хранения

      Термостойкий защитный колпачок следует надевать на мультистайлер сразу после использования для удобства хранения.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        2,0  м
        напряжение
        Универсальное  В
        Время разогрева
        45 секунд
        Диаметр корпуса для создания локонов
        32 мм
        ЖК-дисплей
        150—200 °C

      • Особенности

        Шнур на шарнире
        Да

      • Аксессуары

        Защитный колпачок
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии