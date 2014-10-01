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  • Роскошная укладка и объем без лишних усилий! Роскошная укладка и объем без лишних усилий! Роскошная укладка и объем без лишних усилий!
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    Мультистайлер для создания объема

    BHH814/00

    Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

    Смените свой стиль при помощи первого мультистайлера с уникальной вращающейся ручкой. С его помощью можно легко создавать самые разные образы — прикорневой объем, идеально прямые волосы, локоны и подкрученные кончики. Просто поверните уникальную вращающуюся ручку стайлера.

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    Мультистайлер для создания объема

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    Роскошная укладка и объем без лишних усилий!

    Первый мультистайлер с уникальной вращающейся ручкой

    • Мультистайлер
    • Все в одном
    • С уникальной вращающейся ручкой
    Объемные, прямые волосы, локоны или завитки одним движением!

    Объемные, прямые волосы, локоны или завитки одним движением!

    Теперь сделать роскошную укладку намного проще. Забудьте о прежних хлопотах, укладка больше не будет отнимать у вас много времени и сил. С мультистайлером для создания объема Philips вы легко можете менять свой образ: прямые волосы, локоны или завитки одним движением! Хотите потрясающе выглядеть? С нашим мультистайлером это проще простого.

    Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

    Инновационная изогнутая форма и щетинки для бережной укладки

    Инновационная изогнутая форма мультистайлера и термозащитные зубчики для бережной укладки позволяют держать стайлер близко к коже головы, поднимая волосы у корней для создания роскошного объема. Просто положите прядь волос на изогнутую поверхность и удерживайте несколько секунд. Какой бы образ вы ни хотели создать — прямые волосы или локоны — вы уже получили объем от самых корней.

    Система ионизации и турмалиновое керамическое покрытие

    Система ионизации и турмалиновое керамическое покрытие

    Ваш мультистайлер для создания объема Philips покрыт турмалиновыми керамическими пластинами, которые снимают статическое электричество и обеспечивают плавное скольжение при укладке. Система ионизации дополнительно уменьшает спутывание и придает блеск, так что в итоге ваши волосы красивые и гладкие.

    Цифровая настройка температуры для различных типов волос

    Цифровая настройка температуры для различных типов волос

    Цифровая настройка температурных режимов в диапазоне от 150 до 200 °C позволяет подобрать наиболее подходящую для вашего типа волос температуру. Максимальная температура в 200 °C гарантирует идеальную и бережную укладку даже очень густых волос.

    Защитный колпачок для удобства хранения

    Термостойкий защитный колпачок следует надевать на мультистайлер сразу после использования для удобства хранения.

    • Аксессуары

      Защитная крышка
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      Универсальное  В
      Длина шнура
      2,0  м
      Время нагрева
      45 секунд
      Диаметр корпуса для создания локонов
      32 мм
      ЖК-дисплей
      150—200 °C

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да

    Badge-D2C

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