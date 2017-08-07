Гид по стилю и 11 удобных аксессуаров для создания 15 и более образов

Гид по стилю и аксессуары для создания 15 и более образов. В набор для укладки входят 2 резинки для волос, 4 маленькие резинки, заколка, 4 невидимки, гребень и 2 заколки-спирали, которые позволяют создавать разные образы. С помощью петли для волос, петли-стайлера, заколки, зажима для волос и бокового гребня вы сможете экспериментировать, получая в результате восхитительные укладки!