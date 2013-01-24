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StyleCare

Мультистайлер

BHH822/00
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    StyleCare Мультистайлер

    BHH822/00
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    Каждый день новый образ! Гладкие, прямые, объемные и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 15 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    StyleCare Мультистайлер

    Еще больше возможностей на любой случай

    Каждый день новый образ! Гладкие, прямые, объемные и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 15 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах

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      Еще больше возможностей на любой случай

      15 насадок и гид по стилю для создания различных образов

      • Один прибор — более 15 образов
      • 15 насадок и аксессуаров
      • Гид по стилю
      • Технология OneClick
      Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

      Выпрямитель 80 мм для создания превосходного образа

      Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.

      Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

      Корпус 25 мм для создания упругих или свободных локонов

      Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.

      Термощетка 32 мм для роскошного объема

      Термощетка 32 мм для роскошного объема

      Для создания впечатляющей объемной укладки просто расчешите волосы.

      Гид по стилю и 11 удобных аксессуаров для создания 15 и более образов

      Гид по стилю и 11 удобных аксессуаров для создания 15 и более образов

      Гид по стилю и аксессуары для создания 15 и более образов. В набор для укладки входят 2 резинки для волос, 4 маленькие резинки, заколка, 4 невидимки, гребень и 2 заколки-спирали, которые позволяют создавать разные образы. С помощью петли для волос, петли-стайлера, заколки, зажима для волос и бокового гребня вы сможете экспериментировать, получая в результате восхитительные укладки!

      Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок

      Технология OneClick для быстрой и простой смены насадок

      Никогда еще насадки мультистайлера нельзя было менять так быстро и просто, как с технологией OneClick. Чтобы снять или установить насадку, просто нажмите кнопку, удерживая насадку за термоизолированный наконечник.

      Температурные режимы в диапазоне от 160 °C до 210 °C

      Температурные режимы в диапазоне от 160 °C до 210 °C

      2 температурных режима для идеального результата. Профессиональные высокотемпературные режимы позволяют выпрямлять волосы и создавать стойкую укладку с заботой о волосах.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 45 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.

      Светодиодный индикатор для укладки при оптимальной температуре

      Светодиодный индикатор для укладки при оптимальной температуре

      Индикатор готовности к работе показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры. Когда прибор готов к работе, белый светодиодный индикатор перестает мигать и загорается ровным светом.

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие

      Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Шарнир предотвращает спутывание шнура

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щипцы для завивки
        Да
        Выпрямитель
        Да
        Термощетка
        Да

      • Аксессуары

        Гид по стилю
        для создания более 15 образов
        Резинка
        2
        Петля для волос
        Да
        Заколки-зажимы
        Да
        Шпильки
        4
        Зажим для волос
        Да
        Маленькие резинки
        4
        Заколки-спирали
        2
        Гребень
        Да
        Заколка
        Да
        Петля-стайлер
        Да
        Боковой гребень
        Да

      • Особенности

        Покрытие нагревательных элементов
        Керамика
        Диаметр корпуса
        Щипцы для завивки: 25  миллиметра
        Диаметр корпуса
        Термощетка: 32 мм
        Размер выпрямителя для волос
        30 x 80 мм
        Термоизолированный наконечник
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Технология фиксации насадок OneClick
        Да

      • Технические характеристики

        Температурные настройки
        2
        Температура укладки
        180°C – 210°C
        Тип нагревателя
        PTC
        Время разогрева
        45 секунд
        Длина кабеля
        1,8 м
        Размер пластин
        • Щипцы для завивки: 90 мм
        • Термощетка: 90 мм
        напряжение
        110-240 В

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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