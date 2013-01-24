Еще больше возможностей на любой случай

Каждый день новый образ! Гладкие, прямые, объемные и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 15 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips. Узнать обо всех преимуществах