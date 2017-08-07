BHH822/00
Еще больше возможностей на любой случай
Каждый день новый образ! Гладкие, прямые, объемные и волнистые волосы, а также высокие прически и многое другое. Создавайте более 15 образов с помощью гида по стилю и нового мультистайлера Philips.Узнать обо всех преимуществах
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Выпрямляющие пластины 80 мм для создания идеально гладких волос.
Корпус 25 мм для создания идеальных упругих или свободных локонов.
Для создания впечатляющей объемной укладки просто расчешите волосы.
Гид по стилю и аксессуары для создания 15 и более образов. В набор для укладки входят 2 резинки для волос, 4 маленькие резинки, заколка, 4 невидимки, гребень и 2 заколки-спирали, которые позволяют создавать разные образы. С помощью петли для волос, петли-стайлера, заколки, зажима для волос и бокового гребня вы сможете экспериментировать, получая в результате восхитительные укладки!
Никогда еще насадки мультистайлера нельзя было менять так быстро и просто, как с технологией OneClick. Чтобы снять или установить насадку, просто нажмите кнопку, удерживая насадку за термоизолированный наконечник.
2 температурных режима для идеального результата. Профессиональные высокотемпературные режимы позволяют выпрямлять волосы и создавать стойкую укладку с заботой о волосах.
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 45 секунд после включения.
Индикатор готовности к работе показывает, когда стайлер нагрелся до нужной температуры. Когда прибор готов к работе, белый светодиодный индикатор перестает мигать и загорается ровным светом.
Защитное керамическое покрытие обеспечивает равномерное распределение тепла и снижает риск повреждения волос — волосы становятся мягкими и блестящими.
Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая его спутывание.
Аксессуары
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
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