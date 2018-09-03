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    StyleCare Essential Расческа для выпрямления волос

    BHH880/00

    Прямые волосы за 5 минут*

    Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос.

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    StyleCare Essential Расческа для выпрямления волос

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    Прямые волосы за 5 минут*

    Гладкие и блестящие прямые волосы

    • Увеличенная площадь щетки
    • Технология ThermoProtect
    • Турмалиновое керамическое покрытие
    Турмалиновое керамическое покрытие

    Турмалиновое керамическое покрытие

    Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос.

    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем.

    2 температурных режима для разных типов волос

    2 температурных режима для разных типов волос

    Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос.

    Тройные щетинки

    Тройные щетинки

    Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы.

    Увеличенная прямоугольная щетка

    Увеличенная прямоугольная щетка

    Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход.

    Быстрый нагрев

    Быстрый нагрев

    Готов к использованию за 50 секунд.

    Индикатор готовности к использованию

    Индикатор готовности к использованию

    Светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию.

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м для максимального удобства

    Шнур 1,8 м

    Шнур на шарнире

    Шнур на шарнире

    Шнур на шарнире для удобства использования.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Напряжение
      110-240  В
      Тип нагревателя
      PTC
      Размер продукта (мм)
      350 (Д) X 75 (Ш) X 48 (Д)
      Общее количество щетинок
      247
      Светодиодный индикатор
      Белый цвет

    • Особенности

      Температурный режим
      • 2 режима
      • 170 °C и 200 °C
      Автоотключение
      через 60 мин.
      Форма щетки
      Прямоугольная
      Размеры расчески (мм)
      116 (Д) x 60 (Ш)
      Количество нагревающихся щетинок
      111

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да
      Турмалиновое керамическое покрытие
      Да

    Badge-D2C

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    • Протестировано в Китае с участием 33 женщин с волосами средней длины.
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