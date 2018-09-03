BHH880/00
Прямые волосы за 5 минут*
Прямые и блестящие волосы всего за 5 минут. Технология ThermoProtect и специальная форма щетинок гарантируют гладкость и здоровое сияние волос.Узнать обо всех преимуществах
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Турмалиновое керамическое покрытие для гладких, сияющих и послушных волос.
Технология ThermoProtect поддерживает постоянную температуру щетки, предотвращая перегрев, чтобы ваши волосы сияли здоровьем.
Два температурных режима (170°C и 200°C) для разных типов волос.
Тройные щетинки аккуратно распутывают и выпрямляют волосы, не обжигая кожу головы.
Прямоугольное основание позволяет выпрямить больше волос за один проход.
Готов к использованию за 50 секунд.
Светодиодный индикатор оповещает о готовности к использованию.
Шнур 1,8 м
Шнур на шарнире для удобства использования.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Технологии бережного ухода
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