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    3000 Series Набор для укладки волос

    BHP398/00

    Укладка стала проще

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.

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    3000 Series Набор для укладки волос

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    Укладка стала проще

    • 1600 Вт
    • Насадка ThermoProtect
    • Пластины с кератиновым покрытием
    Мощность сушки 1600 Вт

    Мощность сушки 1600 Вт

    Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

    Насадка ThermoProtect

    Насадка ThermoProtect

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

    Складная ручка для удобного хранения

    Складная ручка для удобного хранения

    Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

    3 режима температуры и скорости

    3 режима температуры и скорости

    Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

    Режим холодного обдува для укладки волос

    Режим холодного обдува для укладки волос

    Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

    Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

    Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

    Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

    Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

    Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

    Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

    Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.

    • Аксессуары

      Насадка-концентратор
      14 мм
      Насадка ThermoProtect
      Да

    • Фен для волос

      Складная ручка
      Да
      Длина шнура
      1.8  м
      Петелька для подвешивания
      Да
      Настройки
      Режим холодного обдува
      Режимы температуры/скорости
      3
      Мощность в ваттах
      1600  Вт
      Мотор
      постоянный ток
      Напряжение
      220-240  В

    • Выпрямитель

      Длина шнура
      1.6  м
      Материал пластин
      Керамические пластины с кератиновым покрытием
      Шнур на шарнире
      Да
      Время разогрева
      60  с
      Мощность в ваттах
      31-33  Вт
      Размер пластин
      19x85  миллиметра
      Напряжение
      110-240  В

    • Обслуживание

      2 года гарантии во всех странах
      Да

    • Технологии бережного ухода

      ThermoProtect
      Да

    Badge-D2C

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