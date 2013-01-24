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3000 Series

Набор для укладки волос

BHP398/00
Общая оценка / 5
  • Укладка стала проще Укладка стала проще Укладка стала проще
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    3000 Series Набор для укладки волос

    BHP398/00
    Общая оценка / 5

    Укладка стала проще

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Набор для укладки волос

    Укладка стала проще

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    Укладка стала проще

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

    3000 Series Набор для укладки волос

    Укладка стала проще

    Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Узнать обо всех преимуществах

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      Укладка стала проще

      • 1600 Вт
      • Насадка ThermoProtect
      • Пластины с кератиновым покрытием
      Мощность сушки 1600 Вт

      Мощность сушки 1600 Вт

      Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.

      Складная ручка для удобного хранения

      Складная ручка для удобного хранения

      Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.

      3 режима температуры и скорости

      3 режима температуры и скорости

      Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува для укладки волос

      Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.

      Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

      Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

      Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

      Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

      Температура укладки 210°C для безупречных результатов, как в салоне красоты

      Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию за 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

      Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

      Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

      Удобный шнур на шарнире вращается, предотвращая спутывание

      Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.

      Насадка ThermoProtect

      Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.

      Узкая насадка для окончательной укладки и создания стильных причесок

      Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.

      Технические характеристики

      • Технологии бережного воздействия

        ThermoProtect
        Да

      • Фен для волос

        Складная ручка
        Да
        Режимы температуры/скорости
        3
        Настройки
        Режим холодного обдува
        Мотор
        постоянный ток
        Петелька для подвешивания
        Да
        Длина шнура
        1,8  м
        напряжение
        220–240  В
        мощность в ваттах
        1600  Вт

      • Аксессуары

        Насадка-концентратор
        14 мм
        Насадка ThermoProtect
        Да

      • Выпрямитель

        Материал пластин
        Керамические пластины с кератиновым покрытием
        Размер пластин
        19 x 85  миллиметра
        Время разогрева
        60  с
        Шнур на шарнире
        Да
        Длина шнура
        1,6  м
        напряжение
        110-240  В
        мощность в ваттах
        31–33  Вт

      • Обслуживание

        2 года гарантии во всех странах
        Да

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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