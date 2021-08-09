BHP398/00
Укладка стала проще
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос.Узнать обо всех преимуществах
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Этот фен мощностью 1600 Вт создает оптимальный воздушный поток для достижения великолепных результатов день за днем.
Насадка ThermoProtect с уникальной конструкцией смешивает теплый и холодный воздух для бережной сушки волос. Сушите волосы быстро даже при температуре на 15 °C ниже.
Компактный дизайн со складной ручкой позволяет легко упаковывать, хранить и переносить фен.
Этот фен имеет 3 предустановленных режима скорости/нагрева, благодаря которым можно легко и быстро сделать идеальную прическу.
Режим холодного обдува позволяет зафиксировать прическу с помощью струи холодного воздуха.
Узкая насадка обеспечивает направленный поток воздуха для создания финальных штрихов вашей идеальной укладки.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
Оптимальная температура позволяет менять форму укладки и придает волосам великолепный вид, как после салона красоты.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.
Удобный шарнир позволяет шнуру вращаться, предотвращая спутывание.
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