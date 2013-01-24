Ключевые слова для поиска
Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном
Подарочный набор предназначен для профессиональной укладки феном у вас дома — бережная сушка и быстрый результат. В набор входят круглая керамическая щетка, узкая насадка, насадка-диффузор для придания объема и чехол. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном
Подарочный набор предназначен для профессиональной укладки феном у вас дома — бережная сушка и быстрый результат. В набор входят круглая керамическая щетка, узкая насадка, насадка-диффузор для придания объема и чехол. Узнать обо всех преимуществах
Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.
Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.
Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.
Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.
Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.
Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.
Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, дополнительный объем и уменьшая спутывание. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.
Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Чехол для удобного хранения в комплекте.
Керамический корпус и щетина, которая долго удерживает тепло, обеспечивают идеальную гладкость волос.
Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.
Аксессуары
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Вес и габариты