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DryCare Advanced

Фен

BHP942/00
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  • Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном
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    DryCare Advanced Фен

    BHP942/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном

    Подарочный набор предназначен для профессиональной укладки феном у вас дома — бережная сушка и быстрый результат. В набор входят круглая керамическая щетка, узкая насадка, насадка-диффузор для придания объема и чехол. Узнать обо всех преимуществах

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    DryCare Advanced Фен

    Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном

    Подарочный набор предназначен для профессиональной укладки феном у вас дома — бережная сушка и быстрый результат. В набор входят круглая керамическая щетка, узкая насадка, насадка-диффузор для придания объема и чехол. Узнать обо всех преимуществах

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      Подарочный набор для превосходной сушки и укладки феном

      с ионизацией и температурной настройкой ThermoProtect

      • ThermoProtect Ionic
      • 2200 Вт
      • Подарочный набор с чехлом
      • Насадка-диффузор для придания объема
      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Фен мощностью 2200 Вт для создания объемной укладки, как в салоне красоты

      Этот профессиональный фен мощностью 2200 Вт создает мощный поток воздуха. Удачное сочетание мощности и скорости помогает сократить время сушки и облегчить создание укладки.

      Температурная настройка ThermoProtect

      Температурная настройка ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает оптимальную температуру сушки волос и их дополнительную защиту от перегрева. Превосходные результаты достигаются при той же мощности воздушного потока, но более щадящим способом.

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Шесть режимов нагрева и скорости для разных типов волос

      Скорость и нагрев легко регулируются, что способствует созданию идеальной укладки. Шесть режимов обеспечивают полный контроль за процессом сушки волос, что очень удобно для создания аккуратной стильной укладки.

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув для фиксации укладки

      Холодный обдув используется всеми профессиональными парикмахерами. При нажатии кнопки подается мощный поток холодного воздуха, который помогает зафиксировать укладку.

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Система ионизации для гладких блестящих волос

      Придайте волосам блеск при помощи системы ионизации. Отрицательно заряженные ионы смягчают волосы и обеспечивают антистатический эффект, что способствует закрытию волосяных чешуек и придает дополнительный блеск. Волосы становятся гладкими, прямыми и шелковистыми.

      Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки благодаря узкой насадке

      Превосходные результаты укладки и блестящий внешний вид благодаря узкой насадке для высокоточной укладки.

      Придает объем, делает ваши волосы еще более густыми, а локоны — более пышными

      Придает объем, делает ваши волосы еще более густыми, а локоны — более пышными

      Удобная насадка-диффузор ассиметричной изогнутой формы значительно облегчает укладку. Диффузор равномерно распределяет воздушный поток, обеспечивая более бережную сушку, дополнительный объем и уменьшая спутывание. Для наилучших результатов поместите прибор рядом с теменной областью, ближе к корням волос: пальчики диффузора помогут придать волосам объем, упругость и создать локоны.

      Удобная петелька для хранения

      Удобная петелька для хранения

      Расположенная в основании рукоятки петелька с резиновым покрытием обеспечивает удобное хранение фена — дома или в гостинице.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Красивый чехол для удобного хранения

      Чехол для удобного хранения в комплекте.

      Круглая керамическая щетка для гладкости волос

      Керамический корпус и щетина, которая долго удерживает тепло, обеспечивают идеальную гладкость волос.

      Съемный воздухозаборный фильтр для быстрой и легкой очистки

      Съемный воздухозаборный фильтр фена удобен в использовании: просто снимите его для очистки. Регулярная очистка препятствует скоплению пыли и волос и обеспечивает эффективную сушку.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Чехол
        Да
        Круглая керамическая щетка
        Да

      • Технические характеристики

        напряжение
        220—240  В
        Частота
        50—60  Гц
        мощность в ваттах
        2200  Вт
        Питание
        2200  Вт
        Цвет/отделка
        Глянцевый и матовый белый
        Материал корпуса
        АБС-пластик
        Мотор
        Мотор с питанием от постоянного тока
        Длина шнура
        1,8 м

      • Особенности

        Холодный обдув
        Да
        Чехол для путешествий
        Да
        Система ионизации
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Насадка-диффузор
        Насадка-диффузор для придания объема
        Насадка/концентратор
        Узкая насадка для укладки 14 мм
        Количество насадок
        2

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и габариты

        Размеры A-box
        • Высота = 25 см
        • Длина = 63 см
        • Ширина = 35 см
        Вес A-Box
        6,2 кг
        Размеры F-box
        • Глубина = 11 см
        • Высота = 23 см
        • Ширина = 31 см
        Вес F-Box
        0,9 кг
        Размер изделия
        • Высота = 31 см
        • Длина = 10 см
        • Ширина = 22 см
        Вес изделия (без упаковки)
        0,6 кг

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