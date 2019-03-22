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  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы Бережный уход: гладкие, блестящие волосы Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    BHS375/00

    Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.

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    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

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    Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    • Технология ThermoProtect
    • Пластины с кератиновым покрытием
    • 2 температурных режима
    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

    Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

    Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

    Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

    Температурный диапазон до 220 °C

    Температурный диапазон до 220 °C

    Температурный диапазон до 220 °C обеспечит стойкую укладку с минимальным риском повреждения волос.

    2 температурных режима

    2 температурных режима

    2 температурных режима. Более низкая температура для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокая температура для стойкого результата.

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      60 с
      Размер пластин
      28 x 100 мм
      Тип регулировки температуры
      Выключатель
      Температурный диапазон
      180 °C / 220 °C

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Керамические пластины с кератиновым покрытием
      Петелька для подвешивания
      Да
      Блокировка пластин
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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