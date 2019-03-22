BHS375/00
Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.
Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.
Температурный диапазон до 220 °C обеспечит стойкую укладку с минимальным риском повреждения волос.
2 температурных режима. Более низкая температура для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокая температура для стойкого результата.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.
Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.