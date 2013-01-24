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StraightCare Essential

Выпрямитель ThermoProtect

BHS375/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Бережный уход: гладкие, блестящие волосы Бережный уход: гладкие, блестящие волосы Бережный уход: гладкие, блестящие волосы
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    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    BHS375/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание. Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание. Узнать обо всех преимуществах

    Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание. Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

    Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 2 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание. Узнать обо всех преимуществах

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      Бережный уход: гладкие, блестящие волосы

      • Технология ThermoProtect
      • Пластины с кератиновым покрытием
      • 2 температурных режима
      Технология ThermoProtect

      Технология ThermoProtect

      Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

      Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

      Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

      Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

      Температурный диапазон до 220 °C

      Температурный диапазон до 220 °C

      Температурный диапазон до 220 °C обеспечит стойкую укладку с минимальным риском повреждения волос.

      2 температурных режима

      2 температурных режима

      2 температурных режима. Более низкая температура для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокая температура для стойкого результата.

      Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

      Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 60 секунд

      Выпрямитель быстро нагревается и готов к пользованию всего через 60 секунд после включения.

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

      Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

      Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Температура укладки
        180 °C / 220 °C
        Тип регулировки температуры
        Выключатель
        Длинные пластины
        28 x 100 мм
        Время разогрева
        60 сек.
        напряжение
        110-240  В
        Длина шнура
        1,8  м

      • Особенности

        Материал пластин
        Керамические пластины с кератиновым покрытием
        Петелька для хранения прибора
        Да
        Шнур на шарнире
        Да
        Блокировка пластин
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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