BHS376/00
Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск
Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.Узнать обо всех преимуществах
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Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.
Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
Несколько температурных режимов для более точной настройки. Более низкие температуры для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокие температуры для стойкого результата.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Стайлер имеет функцию автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.
Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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