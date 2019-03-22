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  • Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    BHS376/00

    Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск

    Создавайте укладку легкого и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание.

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    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

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    Бережный уход и точные настройки: гладкость и блеск

    • Технология ThermoProtect
    • Пластины с кератиновым покрытием
    • 6 температурных режимов
    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

    Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

    Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

    Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

    Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

    Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

    Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

    6 температурных режимов для более точной настройки

    6 температурных режимов для более точной настройки

    Несколько температурных режимов для более точной настройки. Более низкие температуры для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокие температуры для стойкого результата.

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Стайлер имеет функцию автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      30 с
      Размер пластин
      28 x 100 мм
      Тип регулировки температуры
      Поворотный реостат
      Температурный диапазон
      160–230 °C

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Керамические пластины с кератиновым покрытием
      Петелька для подвешивания
      Да
      Блокировка пластин
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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