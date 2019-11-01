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  • Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

    BHS378/00

    Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    Создавайте укладку легко и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание, и обеспечивайте блеск волос с помощью системы ионизации.

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    StraightCare Essential Выпрямитель ThermoProtect

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    Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы

    • Технология ThermoProtect
    • Система ионизации для сияния волос
    • Пластины с кератиновым покрытием
    • 6 температурных режимов
    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect

    Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.

    Система ионизации для гладких, блестящих волос

    Система ионизации для гладких, блестящих волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

    Керамические пластины с кератиновым покрытием для гладкого скольжения и придания блеска волосам

    Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.

    Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

    Температурный диапазон от 160 °C до 230 °C

    Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

    6 температурных режимов с LED-индикацией для полного контроля

    6 температурных режимов с LED-индикацией для полного контроля

    Регулировка температуры от 160 до 230 °C с четкой LED-индикацией для точного управления. Более низкие температуры для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокие температуры для стойкого результата. Наслаждайтесь идеальной укладкой без повреждения волос.

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Стайлер имеет функцию автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Функция блокировки пластин для для безопасности и удобства хранения

    Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Переключение напряжения — удобен для поездок и путешествий

    Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      30 сек.
      Тип регулировки температуры
      Ползунок с LED-индикатором
      Длинные пластины
      28 x 100 мм
      Температурный диапазон
      160–230 °C

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Индикатор готовности к использованию
      Да
      Материал пластин
      Керамические пластины с кератиновым покрытием
      Петелька для подвешивания
      Да
      Блокировка пластин
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    Badge-D2C

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