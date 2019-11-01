BHS378/00
Точные настройки и система ионизации: гладкие и блестящие волосы
Создавайте укладку легко и быстро благодаря длинным пластинам с кератиновым покрытием, а также 6 температурным режимам. Заботьтесь о своих волосах с технологией ThermoProtect, предотвращающей перегревание, и обеспечивайте блеск волос с помощью системы ионизации.Узнать обо всех преимуществах
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Технология ThermoProtect обеспечивает равномерный нагрев пластин для защиты волос без перегрева.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Керамические пластины с кератиновым покрытием легко скользят по волосам, облегчая и ускоряя процесс укладки.
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 160 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
Регулировка температуры от 160 до 230 °C с четкой LED-индикацией для точного управления. Более низкие температуры для завершающих штрихов и бережной укладки. Высокие температуры для стойкого результата. Наслаждайтесь идеальной укладкой без повреждения волос.
Длинные пластины 100 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Стайлер имеет функцию автоматического отключения для безопасного использования. Он автоматически отключается через 60 минут после включения.
Пластины можно зафиксировать в закрытом положении для безопасности и удобства хранения.
Совместим с розетками 110–240 В. Можно использовать в любой стране.
Технические характеристики
Особенности
Обслуживание
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