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  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос* Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос* Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    5000 Series Выпрямитель

    BHS510/00

    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Ваши волосы будут блестящими и шелковистыми.

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    5000 Series Выпрямитель

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    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    с технологией ThermoShield

    • Технология ThermoShield
    • Выпрямление на 50 % быстрее
    • Система ионизации для сияния волос
    • Пластины из керамики с аргановым маслом
    Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

    Выпрямление на 50 % быстрее**

    Выпрямление на 50 % быстрее**

    Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

    Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

    Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

    Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

    Выпрямление и завивка для разных образов

    Выпрямление и завивка для разных образов

    От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?

    Стильная LED-индикация температуры

    Стильная LED-индикация температуры

    Оцените удобную настройку температуры со специальным регулировочным колесиком и LED-индикатором.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Термостойкий коврик в комплекте

    Термостойкий коврик в комплекте

    Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

    Система ионизации для гладких, блестящих волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Плавающие пластины для бережной укладки

    Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.

    Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

    Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

    Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Термоизолированный наконечник

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    • Аксессуары

      Термостойкий коврик
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      30 с
      Размер пластин
      25 x 105 мм
      Температурные настройки
      12
      Тип регулировки температуры
      • Регулятор нагрева
      • с LED-индикатором
      Температурный диапазон
      120–230 °C
      Автоматическое выключение
      Да, после 30 минут

    • Дизайн

      Цвет
      Черный

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Керамика с аргановым маслом
      Петелька для подвешивания
      Да
      Блокировка пластин
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Плавающие пластины
      Да

    Badge-D2C

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    • Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C
    • *по сравнению с HP8361
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