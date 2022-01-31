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  • Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос* Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос* Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    5000 Series Выпрямитель

    BHS520/00

    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Волосы будут более блестящими и шелковистыми с 2-кратной ионизацией.

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    5000 Series Выпрямитель

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    Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*

    с технологией ThermoShield

    • Технология ThermoShield
    • Выпрямление на 50 % быстрее
    • Двойная ионизация для сияния волос
    • Пластины из керамики с аргановым маслом
    Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

    Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

    Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

    Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

    Выпрямление и завивка для разных образов

    Выпрямление и завивка для разных образов

    От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?

    Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Термостойкий коврик в комплекте

    Термостойкий коврик в комплекте

    Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

    Выпрямление на 50 % быстрее**

    Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

    Двойная ионизация*** для гладких и блестящих волос

    Эта мощная система ионизации делает волосы более блестящими, обрабатывая их в 2 раза большим количеством ионов за сеанс укладки. Миллионы отрицательно заряженных ионов на каждый кубический сантиметр волоса устраняют статическое электричество, обеспечивают тонус волос и разглаживают кутикулы, чтобы вы могли наслаждаться сияющими и шелковистыми волосами.

    Плавающие пластины для бережной укладки

    Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.

    Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

    Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

    Удобный и современный дисплей для отображения температуры

    Оцените удобную регулировку температуры со специальным регулятором 360° и LED-дисплеем.

    Термоизолированный наконечник

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    • Аксессуары

      Термостойкий коврик
      Да

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8  м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      30 с
      Размер пластин
      25 x 105 мм
      Температурные настройки
      12
      Тип регулировки температуры
      • Колесико выбора температуры
      • с LED-индикатором
      Температурный диапазон
      120–230 °C
      Автоматическое выключение
      Да, после 30 минут

    • Дизайн

      Цвет
      Бледно-синий

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Керамика с аргановым маслом
      Петелька для подвешивания
      Да
      Блокировка пластин
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      В 2 раза больше ионов
      Плавающие пластины
      Да

    Badge-D2C

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    • Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C
    • *по сравнению с HP8361
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