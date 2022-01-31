BHS520/00
Создавайте ваши любимые укладки с меньшим повреждением волос*
Создавайте любимые укладки с технологией ThermoShield. Оптимальная температура от корней до кончиков обеспечит меньше повреждений волос из-за перегрева. Волосы будут более блестящими и шелковистыми с 2-кратной ионизацией.Узнать обо всех преимуществах
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Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.
Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.
От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?
Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Удобный и стильный термостойкий коврик позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.
Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.
Эта мощная система ионизации делает волосы более блестящими, обрабатывая их в 2 раза большим количеством ионов за сеанс укладки. Миллионы отрицательно заряженных ионов на каждый кубический сантиметр волоса устраняют статическое электричество, обеспечивают тонус волос и разглаживают кутикулы, чтобы вы могли наслаждаться сияющими и шелковистыми волосами.
Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
Оцените удобную регулировку температуры со специальным регулятором 360° и LED-дисплеем.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
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