BHS674/00
Красота ваших волос и непревзойденный уход
С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением!Узнать обо всех преимуществах
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Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.
Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Цифровой дисплей с 10 настройками температуры до 220 °C позволяет с высокой точностью выбрать наиболее подходящую температуру для вашего типа волос — создавайте идеальный образ одним движением.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Этот выпрямитель оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.
Технические характеристики
Особенности
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Технологии бережного ухода
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