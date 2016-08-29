Ключевые слова для поиска

  • Красота ваших волос и непревзойденный уход Красота ваших волос и непревзойденный уход Красота ваших волос и непревзойденный уход

    StraightCare Выпрямитель

    BHS674/00

    Красота ваших волос и непревзойденный уход

    С помощью нашего нового выпрямителя вы сможете легко выпрямить волосы и создать идеальный образ. Система ионизации и пластины с керамическим покрытием обеспечивают защиту и блеск волос и предотвращают спутывание. Нагрев до температуры 220 °C гарантирует превосходный результат одним движением!

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    StraightCare Выпрямитель

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Красота ваших волос и непревзойденный уход

    • 10 цифровых настроек
    • для всех типов волос
    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

    Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

    Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

    Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

    Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

    Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

    10 цифровых настроек температуры для полного контроля

    10 цифровых настроек температуры для полного контроля

    Цифровой дисплей с 10 настройками температуры до 220 °C позволяет с высокой точностью выбрать наиболее подходящую температуру для вашего типа волос — создавайте идеальный образ одним движением.

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Этот выпрямитель оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 60 минут.

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      1,8  м
      Время нагрева
      30 с
      Тип нагревателя
      Эффективный нагревательный элемент
      Размер пластин
      25 x 105 мм
      Автоматическое выключение
      Да, после 30 минут

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.