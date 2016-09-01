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    StraightCare Выпрямитель Vivid Ends

    BHS675/00

    Ваши локоны в центре внимания

    Выпрямитель Vivid ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками волос!

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    StraightCare Выпрямитель Vivid Ends

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    Ваши локоны в центре внимания

    На 95 % меньше секущихся кончиков*

    • с технологией SplitStop
    • для предотвращения секущихся кончиков
    • Ионизация
    • Кератиновое покрытие
    Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

    Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

    Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и гладких пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.

    Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

    Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

    Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

    Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

    Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

    Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

    Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

    Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

    11 цифровых настроек температуры для полного контроля

    11 цифровых настроек температуры для полного контроля

    Цифровой дисплей с 11 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.

    Сетевой шнур 1,8 м

    Сетевой шнур 1,8 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 30 минут.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      30 с
      Тип нагревателя
      Эффективный нагревательный элемент
      Размер пластин
      25 x 105 мм
      Автоматическое выключение
      Да, после 30 минут

    • Особенности

      Керамическое покрытие
      Да
      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да

    Badge-D2C

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    • воссоздание условий выпрямления здоровых волос (без секущихся кончиков) среднестатистической жительницы Европы при температуре 200 °C в течение 2 лет
    • * исследование температуры укладки волос и тесты с участием покупателей, по сравнению с моделью HP8344
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