Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

StraightCare

Выпрямитель Vivid Ends

BHS675/00
Общая оценка / 5
  • Ваши локоны в центре внимания Ваши локоны в центре внимания Ваши локоны в центре внимания
    -{discount-value}
  • Play Pause

    StraightCare Выпрямитель Vivid Ends

    BHS675/00
    Общая оценка / 5

    Ваши локоны в центре внимания

    Выпрямитель Vivid ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками волос! Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Выпрямитель Vivid Ends

    Ваши локоны в центре внимания

    Выпрямитель Vivid ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками волос! Узнать обо всех преимуществах

    Ваши локоны в центре внимания

    Выпрямитель Vivid ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками волос! Узнать обо всех преимуществах

    StraightCare Выпрямитель Vivid Ends

    Ваши локоны в центре внимания

    Выпрямитель Vivid ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками волос! Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все straighteners

      Ваши локоны в центре внимания

      На 95 % меньше секущихся кончиков*

      • с технологией SplitStop
      • для предотвращения секущихся кончиков
      • Ионизация
      • Кератиновое покрытие
      Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

      Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

      Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и гладких пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.

      Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

      Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

      Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.

      Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

      Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

      Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Дополнительный уход с помощью системы ионизации для гладких и блестящих волос

      Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

      Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

      Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

      Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

      Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

      Керамическое покрытие для гладкого скольжения и защиты от повреждений

      Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.

      11 цифровых настроек температуры для полного контроля

      11 цифровых настроек температуры для полного контроля

      Цифровой дисплей с 11 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

      Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

      Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

      Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

      Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.

      Сетевой шнур 1,8 м

      Сетевой шнур 1,8 м

      Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Функция автоотключения для безопасного использования

      Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 30 минут.

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,8 м
        Время разогрева
        30 сек.
        Тип нагревателя
        Эффективный нагревательный элемент
        Максимальная температура
        230  °C
        Размер пластин
        25 x 105 мм
        напряжение
        110-240  В

      • Особенности

        Автоотключение
        Через 30 минут
        Керамическое покрытие
        Да
        Петелька для подвешивания
        Да
        Шнур на шарнире
        Да

      • Технологии бережного воздействия

        Ионизация для бережной сушки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия
        Международная гарантия 2 года

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

          • воссоздание условий выпрямления здоровых волос (без секущихся кончиков) среднестатистической жительницы Европы при температуре 200 °C в течение 2 лет
          • * исследование температуры укладки волос и тесты с участием покупателей, по сравнению с моделью HP8344