BHS675/00
Ваши локоны в центре внимания
Выпрямитель Vivid ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками волос!Узнать обо всех преимуществах
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Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и гладких пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.
Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.
Гладкие пластины с керамическим покрытием предотвращают повреждение волос при укладке.
Цифровой дисплей с 11 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 1,8 м.
Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 30 минут.
Технические характеристики
Особенности
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Технологии бережного ухода
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