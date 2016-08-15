В 2 раза более эффективная система ионизации для привлекательного блеска волос

Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. В 2 раза более эффективная система ионизации обеспечивается усовершенствованным ионизатором, излучающим в два раза больше ионов по сравнению со стандартными ионизаторами. Полноценная защита каждого волоса от корней до кончиков.