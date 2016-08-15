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    StraightCare Выпрямитель Sublime Ends

    BHS677/00

    Ваши локоны в центре внимания

    Высококачественный выпрямитель Sublime ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop и "плавающим" пластинам вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками!

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    StraightCare Выпрямитель Sublime Ends

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    Ваши локоны в центре внимания

    На 95 % меньше секущихся кончиков*

    • с технологией SplitStop
    • для предотвращения секущихся кончиков
    • В 2 раза более эффективная ионизация
    • Кератиновое покрытие
    Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

    Технология SplitStop для предотвращения секущихся кончиков

    Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и усовершенствованных "плавающих" пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.

    Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

    Датчик UniTemp: стильная укладка без перегрева

    Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератиновое покрытие для дополнительного ухода

    Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.

    В 2 раза более эффективная система ионизации для привлекательного блеска волос

    В 2 раза более эффективная система ионизации для привлекательного блеска волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. В 2 раза более эффективная система ионизации обеспечивается усовершенствованным ионизатором, излучающим в два раза больше ионов по сравнению со стандартными ионизаторами. Полноценная защита каждого волоса от корней до кончиков.

    Плавающие пластины для бережной укладки

    Плавающие пластины для бережной укладки

    Усовершенствованные керамические "плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и сократить риск сечения кончиков.

    Термостойкая насадка для безопасного хранения сразу после работы

    Термостойкая насадка для безопасного хранения сразу после работы

    Специально разработанная мягкая насадка для хранения имеет множество преимуществ, главное из которых — материал, термостойкий силиконовый каучук. После использования наденьте насадку на выпрямитель и не беспокойтесь о безопасном хранении. Насадка также защитит пластины от повреждений и зафиксирует их во время хранения.

    Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

    Удлиненные пластины (105 мм) для быстрого и удобного выпрямления

    Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.

    Улучшенное керамическое покрытие: гладкое скольжение, защита от повреждений

    Улучшенное керамическое покрытие: гладкое скольжение, защита от повреждений

    Гладкие усовершенствованные пластины с керамическим покрытием мягко скользят по пряди и предотвращают повреждение волос при укладке.

    14 цифровых настроек температуры для полного контроля

    14 цифровых настроек температуры для полного контроля

    Цифровой дисплей с 14 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Термоизолированный наконечник для простого создания локонов и волн

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 15 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 15 секунд

    Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 15 секунд после включения.

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Функция автоотключения для безопасного использования

    Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 30 минут.

    Сетевой шнур 2 м

    Сетевой шнур 2 м

    Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 2 м.

    • Технические характеристики

      Длина шнура
      1,8 м
      Напряжение
      110-240  В
      Время нагрева
      15 сек.
      Максимальная температура
      230  °C
      Тип нагревателя
      Эффективный нагревательный элемент
      Размер пластин
      25 x 105 мм

    • Особенности

      Автоотключение
      Через 30 минут
      Керамическое покрытие
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Шнур на шарнире
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия
      Международная гарантия 2 года

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да

    Badge-D2C

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    • воссоздание условий выпрямления здоровых волос (без секущихся кончиков) среднестатистической жительницы Европы при температуре 200 °C в течение 2 лет
    • * исследование температуры укладки волос и тесты с участием покупателей, по сравнению с моделью HP8344
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