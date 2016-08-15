BHS677/00
Ваши локоны в центре внимания
Высококачественный выпрямитель Sublime ends — наш первый выпрямитель, призванный обеспечить защиту ломких кончиков волос. Благодаря нашей ведущей технологии SplitStop и "плавающим" пластинам вы можете наслаждаться неотразимой укладкой и здоровыми кончиками!Узнать обо всех преимуществах
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Мы разработали новое решение для борьбы с секущимися кончиками — технологию SplitStop. Уникальное сочетание датчика UniTemp и усовершенствованных "плавающих" пластин с керамическим покрытием гарантирует заботу о здоровье волос. Датчик UniTemp следит, чтобы волосы не перегревались, а пластины для укладки снижают трение, предотвращая появление секущихся кончиков.
Датчик UniTemp контролирует температуру укладки, чтобы не подвергать волосы воздействию высоких температур. Теперь вы сможете добиться таких же прекрасных результатов, но при более щадящей температуре — на 20 °C ниже**. Идеальная прическа и более здоровые кончики волос.
Кератин — важная составляющая волос, которая делает их сильными, здоровыми и красивыми. Керамический материал покрыт кератином для дополнительной защиты.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые. В 2 раза более эффективная система ионизации обеспечивается усовершенствованным ионизатором, излучающим в два раза больше ионов по сравнению со стандартными ионизаторами. Полноценная защита каждого волоса от корней до кончиков.
Усовершенствованные керамические "плавающие" пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это помогает защитить стержень волоса от повреждений и сократить риск сечения кончиков.
Специально разработанная мягкая насадка для хранения имеет множество преимуществ, главное из которых — материал, термостойкий силиконовый каучук. После использования наденьте насадку на выпрямитель и не беспокойтесь о безопасном хранении. Насадка также защитит пластины от повреждений и зафиксирует их во время хранения.
Профессиональные выпрямляющие пластины длиной 105 мм позволяют выполнить укладку быстрее и проще.
Гладкие усовершенствованные пластины с керамическим покрытием мягко скользят по пряди и предотвращают повреждение волос при укладке.
Цифровой дисплей с 14 настройками температуры до 230 °C позволяет контролировать и настраивать температуру для вашего типа волос, защищая их от повреждения.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным. Вы можете прикасаться к нему во время использования прибора для создания великолепных локонов, волн или пышной укладки.
Стайлер быстро нагревается и готов к использованию всего через 15 секунд после включения.
Этот стайлер оснащен функцией автоматического отключения, разработанной в целях безопасности. Если оставить прибор включенным, он автоматически выключится через 30 минут.
Удобство использования благодаря шнуру питания длиной 2 м.
Технические характеристики
Особенности
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