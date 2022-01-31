BHS732/00
Защитите ваши волосы и создавайте любимые укладки*
Технология ThermoShield защитит волосы при укладке благодаря поддержанию оптимальной температуры и минимальному перегреву, в то время как минеральная ионизация сократит воздействие УФ-излучения. Все ради красивых, здоровых и шелковистых волос.Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Минеральная ионизация снижает негативное воздействие УФ-излучения и защищает волосы от повреждения. Волосы будут более гладкими и менее ломкими.
Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.
Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.
От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?
Одним касанием кнопки вы можете выбрать предустановленный режим с температурой 210 °C для быстрого выпрямления волос.
Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.
Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.
На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для плавного скольжения при каждом движении. Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.
Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.
Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.
Оцените удобную настройку температуры со специальным регулировочным колесиком и LED-индикатором.
Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.
Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Особенности
Обслуживание
Технологии бережного ухода
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.