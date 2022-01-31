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    7000 Series Выпрямитель

    BHS752/00

    Защитите ваши волосы и создавайте любимые укладки*

    Технология ThermoShield защитит волосы при укладке благодаря поддержанию оптимальной температуры и минимальному перегреву, в то время как минеральная ионизация сократит воздействие УФ-излучения. Все ради красивых, здоровых и шелковистых волос.

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    7000 Series Выпрямитель

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    Защитите ваши волосы и создавайте любимые укладки*

    с технологией ThermoShield и минеральной ионизацией

    • Технология ThermoShield
    • Минеральная ионизация
    • Выпрямление на 50 % быстрее
    • Термостойкий складной чехол
    Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield для защиты волос от перегрева

    Технология ThermoShield обеспечивает укладку с минимальным повреждением волос от перегрева. Встроенный датчик регулирует температуру, чтобы вы могли оценить идеальную укладку от корней до кончиков.

    Минеральная ионизация снижает воздействие УФ-излучения

    Минеральная ионизация снижает воздействие УФ-излучения

    Минеральная ионизация снижает негативное воздействие УФ-излучения и защищает волосы от повреждения. Волосы будут более гладкими и менее ломкими.

    Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

    Пластины из керамики с аргановым маслом для плавного скольжения

    Этот выпрямитель оснащен керамическими пластинами с аргановым маслом, которое делает укладку быстрее и проще, обеспечивая комфортное скольжение для шелковистых волос.

    Выпрямление и завивка для разных образов

    Выпрямление и завивка для разных образов

    От прямых волос до естественных локонов или яркой завивки — вам все под силу. Какой образ выберете сегодня?

    Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 105 мм для быстрого и удобного выпрямления

    Длинные пластины 105 мм обеспечивают лучший контакт с волосами и позволяют быстрее и легче выпрямлять волосы.

    Стильная LED-индикация температуры

    Стильная LED-индикация температуры

    Оцените удобную настройку температуры со специальным регулировочным колесиком и LED-индикатором.

    Предустановленный режим для быстрого выпрямления

    Предустановленный режим для быстрого выпрямления

    Одним касанием кнопки вы можете выбрать предустановленный режим с температурой 210 °C для быстрого выпрямления волос

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Быстрый нагрев, готовность к использованию через 30 секунд

    Выпрямитель быстро нагревается и готов к использованию всего через 30 секунд после включения

    Выпрямление на 50 % быстрее**

    Гладкие пластины обеспечивают плавное скольжение выпрямителя по волосам, чтобы вы меньше времени тратили на укладку и могли быстрее оценить результат.

    Система ионизации для гладких, блестящих волос

    Отрицательно заряженные ионы позволяют снять статическое электричество и улучшить общее состояние волос, а также способствуют закрытию волосяных чешуек, что придает волосам дополнительный блеск. В результате ваши волосы гладкие, сияющие и шелковистые.

    На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для бережной укладки

    На 35 %*** более гладкие плавающие пластины для плавного скольжения при каждом движении. Современные плавающие керамические пластины смещаются, регулируя давление на волосы. Это обеспечивает равномерный нагрев и давление на волосы для оптимальной укладки.

    Температурный диапазон от 120 °C до 230 °C

    Выбирайте нужную температуру в диапазоне от 120 °C до 230 °C, чтобы обеспечить стойкость укладки и при этом минимизировать риск повреждения волос.

    Термоизолированный наконечник

    Наконечник стайлера изготовлен из особого термоизолирующего материала, поэтому он остается холодным; и вы легко сможете прикасаться к нему, что обеспечивает удобство укладки.

    • Аксессуары

      Термостойкий складной чехол
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      2  м
      Время нагрева
      30 с
      Размер пластин
      25 x 105 мм
      Температурные настройки
      12
      Тип регулировки температуры
      • Колесико выбора температуры
      • с LED-индикатором
      Температурный диапазон
      120–230 °C
      Автоматическое выключение
      Да, после 30 минут
      Предустановленный режим температуры
      210 °C

    • Дизайн

      Цвет
      Пурпурный металлик

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Материал пластин
      Керамика с аргановым маслом
      Петелька для подвешивания
      Да
      Блокировка пластин
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      LED дисплей
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да
      Плавающие пластины
      Да

    Badge-D2C

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    • Тот же результат укладки при более низкой температуре (180 °C) по сравнению с HP8361 при 210 °C
    • *по сравнению с HP8361
    • **по сравнению с HP8361
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