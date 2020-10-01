BHS830/00
Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ
Представляем выпрямитель для волос Philips с технологией SenseIQ, который адаптируется к вашим волосам и сохраняет в них естественную влагу. Зачем? Чтобы волосы оставались здоровыми, сильными и шелковистыми.Узнать обо всех преимуществах
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Технология SenseIQ обеспечивает выпрямление волос с элементами персонализации. Определяет: активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс. Адаптируется: интеллектуальный микропроцессор автоматически подстраивает температуру, чтобы избежать перегрева ваших волос. Заботится: наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время укладки, сохраняя до 70 % естественной влажности**.
Доказано: выпрямитель для волос с технологией SenseIQ сохраняет до 93 % естественной силы* ваших волос и обеспечивает не только шелковистость и блеск снаружи, но и их здоровье внутри.
Обработайте волосы полезными ионами с системой Tetra Ionic. Запатентованная технология обеспечивает многомиллионный поток ионов благодаря 4 установкам по сторонам выпрямителя. Насыщенные молекулы устраняют статическое электричество, делают волосы более гладкими, сияющими и шелковистыми.
Уникальным волосам требуется уникальный уход. Движение за движением, выпрямитель для волос Philips Prestige адаптируется под ваши потребности. Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.
Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseIQ. Он постоянно анализирует и подстраивает температуру. Меняя уровень нагрева в зависимости от состояния волос, выпрямитель позволяет избежать перегрева, но в то же время всегда обеспечивает достойный уровень укладки.
Дайте своим волосам уход, которого они заслуживают. Этот выпрямитель с технологией SenseIQ сохраняет до 70 %** естественной влажности ваших волос, обеспечивая их шелковистость и здоровый внешний вид.
Хотите создать вьющиеся локоны? Нет ничего проще. Поместите прядь волос между пластинами и поворачивайте выпрямитель в нужном направлении по мере скольжения. Удерживайте холодный наконечник свободной рукой для точного управления процессом.
Выпрямитель скользит по волосам, не выдергивая их, благодаря сверхгладким пластинам со специальной защитой от трения.
Касанием кнопки выберите один из трех режимов в соответствии с вашим типом волос. Быстрый режим: нагрев до 210 °C для сильно вьющихся волос, включая густые кучерявые волосы. Обычный режим: нагрев до 190 °C для немного вьющихся волос. Бережный режим: нагрев до 170 °C для ломких, блонд или окрашеных волос. Для защиты волос технология SenseIQ активна во всех режимах.
Стильный складной чехол выступает в качестве термостойкой защиты, которая позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.
Выпрямитель нагревается всего за несколько секунд, а укладка занимает меньше времени благодаря увеличенным на 20% пластинам***. Выбирайте из 14 температурных режимов (120–230 °C) для достижения идеальных результатов укладки.
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Технические характеристики
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Обслуживание
Технологии бережного ухода
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