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  • Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ

    Prestige Выпрямитель с технологией SenseIQ

    BHS830/00

    Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ

    Представляем выпрямитель для волос Philips с технологией SenseIQ, который адаптируется к вашим волосам и сохраняет в них естественную влагу. Зачем? Чтобы волосы оставались здоровыми, сильными и шелковистыми.

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    Prestige Выпрямитель с технологией SenseIQ

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    Индивидуальное выпрямление волос с SenseIQ

    Доказано: сохраняет до 93% природной силы ваших волос*

    • Индивидуальный подход к вашим волосам
    • Сохраняет силу волос*
    • Сохраняет до 70% влаги внутри волос**
    • х4 ионов для блеска волос***
    Выпрямление и персонализация

    Выпрямление и персонализация

    Технология SenseIQ обеспечивает выпрямление волос с элементами персонализации. Определяет: активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс. Адаптируется: интеллектуальный микропроцессор автоматически подстраивает температуру, чтобы избежать перегрева ваших волос. Заботится: наша адаптивная технология и датчики защищают волосы во время укладки, сохраняя до 70 % естественной влажности**.

    Сохраняя силу волос

    Сохраняя силу волос

    Доказано: выпрямитель для волос с технологией SenseIQ сохраняет до 93 % естественной силы* ваших волос и обеспечивает не только шелковистость и блеск снаружи, но и их здоровье внутри.

    Система Tetra Ionic для сияния волос

    Система Tetra Ionic для сияния волос

    Обработайте волосы полезными ионами с системой Tetra Ionic. Запатентованная технология обеспечивает многомиллионный поток ионов благодаря 4 установкам по сторонам выпрямителя. Насыщенные молекулы устраняют статическое электричество, делают волосы более гладкими, сияющими и шелковистыми.

    Определяет температуру волос

    Определяет температуру волос

    Уникальным волосам требуется уникальный уход. Движение за движением, выпрямитель для волос Philips Prestige адаптируется под ваши потребности. Активный цифровой датчик измеряет температуру ваших волос более 20 000 раз за сеанс укладки, чтобы вы могли наслаждаться персонализированным процессом.

    Адаптирует процесс выпрямления, чтобы избежать перегрева

    Адаптирует процесс выпрямления, чтобы избежать перегрева

    Интеллектуальный микропроцессор управляет технологией SenseIQ. Он постоянно анализирует и подстраивает температуру. Меняя уровень нагрева в зависимости от состояния волос, выпрямитель позволяет избежать перегрева, но в то же время всегда обеспечивает достойный уровень укладки.

    Уникальный уход за волосами

    Уникальный уход за волосами

    Дайте своим волосам уход, которого они заслуживают. Этот выпрямитель с технологией SenseIQ сохраняет до 70 %** естественной влажности ваших волос, обеспечивая их шелковистость и здоровый внешний вид.

    Точная укладка и холодный наконечник

    Точная укладка и холодный наконечник

    Хотите создать вьющиеся локоны? Нет ничего проще. Поместите прядь волос между пластинами и поворачивайте выпрямитель в нужном направлении по мере скольжения. Удерживайте холодный наконечник свободной рукой для точного управления процессом.

    Скольжение без выдергивания

    Выпрямитель скользит по волосам, не выдергивая их, благодаря сверхгладким пластинам со специальной защитой от трения.

    Простое выпрямление и 3 режима укладки

    Касанием кнопки выберите один из трех режимов в соответствии с вашим типом волос. Быстрый режим: нагрев до 210 °C для сильно вьющихся волос, включая густые кучерявые волосы. Обычный режим: нагрев до 190 °C для немного вьющихся волос. Бережный режим: нагрев до 170 °C для ломких, блонд или окрашеных волос. Для защиты волос технология SenseIQ активна во всех режимах.

    Удобная укладка со складным чехлом

    Стильный складной чехол выступает в качестве термостойкой защиты, которая позволяет брать выпрямитель с собой даже в поездки. Он также обеспечивает безопасное хранение выпрямителя дома и в путешествиях.

    Быстрая укладка

    Выпрямитель нагревается всего за несколько секунд, а укладка занимает меньше времени благодаря увеличенным на 20% пластинам***. Выбирайте из 14 температурных режимов (120–230 °C) для достижения идеальных результатов укладки.

    • Аксессуары

      Защитный колпачок
      Да
      Термостойкий складной чехол
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      110-240  В
      Длина шнура
      2 м
      Время нагрева
      15 с
      Размер пластин
      25 x 110 мм
      Температурные настройки
      14
      Температурный диапазон
      120–230 °C
      Автоматическое выключение
      Да, после 30 минут

    • Особенности

      Шнур на шарнире
      Да
      Петелька для подвешивания
      Да
      Индикатор готовности к работе
      Да
      Настройки
      3 режима: быстрый, стандартный, бережный
      LED дисплей
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Технологии бережного ухода

      Ионизация для бережной сушки
      Да, 4 генератора ионов
      Плавающие пластины
      Да
      Технология SenseIQ
      Да

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    • Режим SenseIQ при 200 °C, среднее значение
    • * Режим SenseIQ при 170 °C
    • * * По сравнению с Philips HP8372
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