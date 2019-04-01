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  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRE225/00

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования

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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

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    Простая эпиляция

    Гладкая кожа в течение нескольких недель

    • 2 режима скорости
    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      15  В

    • Дизайн

      Ручка
      Компактный

    • Особенности

      Проводной
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Эпилирующую головку можно мыть
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции
      Система эпиляции
      Эффективная система эпиляции

    Badge-D2C

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