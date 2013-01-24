Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Satinelle Essential

Компактный эпилятор с питанием от сети

BRE225/00
Общая оценка / 5
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
    -{discount-value}

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRE225/00
    Общая оценка / 5

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Простая эпиляция

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      • 2 режима скорости
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции
        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции

      • Технические характеристики

        напряжение
        15  В

      • Особенности

        Проводные
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Дизайн

        Ручка
        Компактный

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии