BRE235/00
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использованияУзнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски в области подмышек и в зоне бикини.
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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