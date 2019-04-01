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  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRE235/00

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования

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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

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    Простая эпиляция

    Гладкая кожа в течение нескольких недель

    • 2 режима скорости
    • 1 аксессуар
    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

    Эргономичная ручка для удобства в использовании

    Эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    Насадка для чувствительных участков для удаления нежелательных волосков

    Насадка для чувствительных участков для удаления нежелательных волосков

    Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски в области подмышек и в зоне бикини.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      15  В

    • Дизайн

      Ручка
      Компактный

    • Особенности

      Проводной
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Эпилирующую головку можно мыть
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции
      Система эпиляции
      Эффективная система эпиляции

    Badge-D2C

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