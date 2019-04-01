BRE285/00
Простая эпиляция
Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использованияУзнать обо всех преимуществах
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Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель
Уникальная встроенная подсветка позволяет увидеть даже самые тонкие волоски и обеспечивает более эффективную эпиляцию.
2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.
Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!
Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену
Бритвенная головка и насадка-гребень обеспечивают гладкое и более бережное бритье различных участков тела.
В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.
Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.
Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.
Чехол для путешествий и хранения
Аксессуары
Технические характеристики
Дизайн
Особенности
Обслуживание
Удобство использования
Высокое качество
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