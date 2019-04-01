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  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRE285/00

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. Прибор оснащен эргономичной ручкой и головкой, которую можно промывать водой для гигиеничного использования

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    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

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    Простая эпиляция

    Гладкая кожа в течение нескольких недель

    • С подсветкой Opti-light
    • Для ног и чувствительных участков
    • + 7 аксессуаров
    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

    Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

    Уникальная встроенная подсветка, помогающая увидеть даже самые тонкие волоски

    Уникальная встроенная подсветка, помогающая увидеть даже самые тонкие волоски

    Уникальная встроенная подсветка позволяет увидеть даже самые тонкие волоски и обеспечивает более эффективную эпиляцию.

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости: захват волосков разной толщины

    2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

    Эргономичная ручка для удобства в использовании

    Эргономичная ручка для удобства в использовании

    Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

    Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

    Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

    Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

    Бритвенная головка и насадка-гребень обеспечивают гладкое и более бережное бритье различных участков тела.

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.

    В комплект входит массажная насадка

    В комплект входит массажная насадка

    Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

    Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

    Отшелушивающая перчатка предотвращает появление вросших волос

    Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.

    Чехол для путешествий

    Чехол для путешествий

    Чехол для путешествий и хранения

    • Аксессуары

      Чехол
      Стандартный чехол
      Щеточка для чистки
      Да
      Гребень для бикини-триммера
      Да
      Насадка-триммер
      Да
      Бритвенная головка с насадкой-гребнем
      Да
      Отшелушивающая перчатка
      Да
      Массажная насадка
      Да
      Бритвенные головки
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      15  В

    • Дизайн

      Ручка
      Компактный

    • Особенности

      Проводной
      Да

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Подсветка Opti-light
      Да
      Эпилирующую головку можно мыть
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Эпилирующие диски для бережной эпиляции
      Система эпиляции
      Эффективная система эпиляции

    Badge-D2C

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