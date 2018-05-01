BRE605/00
Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Широкая эпилирующая головка покрывает больший участок за одно движение.Узнать обо всех преимуществах
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Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.
Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски
Аксессуары
Мощность
Технические характеристики
Особенности
Удобство использования
Высокое качество
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