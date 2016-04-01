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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE610/00

    Надежно захватывает даже тонкие волоски

    Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 1 аксессуар.

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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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    Надежно захватывает даже тонкие волоски

    Плавное скольжение по коже и качественный результат надолго

    • Для ухода за ногами, телом и лицом
    • 1 аксессуар
    • Работает от аккумуляторов
    • Дизайн S-образной формы
    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

    Запатентованная система эпиляции

    Запатентованная система эпиляции

    Все эпиляторы Philips оснащены уникальной системой: пинцеты приподнимают прилегающие к коже волоски и направляют их к участку, где они захватываются и удаляются. Благодаря круглым керамическим дискам прибор прилегает близко к коже, что обеспечивает бережное воздействие и оптимальный результат.

    Насадки для ухода за телом: индивидуальное решение для комфортной процедуры

    Насадки для ухода за телом: индивидуальное решение для комфортной процедуры

    Благодаря специальным насадкам уход за телом и удаление волос станут более комфортными и адаптированными под ваши требования процедурами.

    В комплект входит массажная насадка

    В комплект входит массажная насадка

    Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

    Дизайн S-образной формы для удобного перемещения по любым участкам тела

    Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.

    Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

    Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

    Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

    Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

    Для качественного результата используйте прибор под углом 90 градусов

    Эпилятор Philips Satinelle обеспечивает качественный результат при использовании его под углом 90 градусов.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Чехол
      Стандартный чехол
      Массажная насадка
      Да

    • Мощность

      Зарядка
      • Быстрая зарядка в течение 5 минут
      • Перезарядка
      • Время зарядки — 1,5 часа
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      до 40 минут

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      32
      Количество дисков
      17
      Напряжение
      15 В / 5,4 Вт
      движений в секунду, скорость 1
      960
      движений в секунду, скорость 2
      1066

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Удобство использования

      Сухое и влажное бритье
      Да
      Беспроводной
      Да
      Ручка
      S-образная форма
      Подсветка Opti-light
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Керамические диски
      Головка эпилятора
      30 мм
      Система эпиляции
      Запатентованная система эпиляции

    Badge-D2C

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