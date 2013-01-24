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Satinelle Advanced

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE610/00
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  • Надежно захватывает даже тонкие волоски Надежно захватывает даже тонкие волоски Надежно захватывает даже тонкие волоски
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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE610/00
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    Надежно захватывает даже тонкие волоски

    Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 1 аксессуар. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Надежно захватывает даже тонкие волоски

    Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 1 аксессуар. Узнать обо всех преимуществах

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      Надежно захватывает даже тонкие волоски

      Плавное скольжение по коже и качественный результат надолго

      • Для ухода за ногами, телом и лицом
      • 1 аксессуар
      • Работает от аккумуляторов
      • Дизайн S-образной формы
      Дизайн S-образной формы для удобного перемещения по любым участкам тела

      Дизайн S-образной формы для удобного перемещения по любым участкам тела

      Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Запатентованная система эпиляции

      Запатентованная система эпиляции

      Все эпиляторы Philips оснащены уникальной системой: пинцеты приподнимают прилегающие к коже волоски и направляют их к участку, где они захватываются и удаляются. Благодаря круглым керамическим дискам прибор прилегает близко к коже, что обеспечивает бережное воздействие и оптимальный результат.

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

      Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

      Насадки для ухода за телом: индивидуальное решение для комфортной процедуры

      Насадки для ухода за телом: индивидуальное решение для комфортной процедуры

      Благодаря специальным насадкам уход за телом и удаление волос станут более комфортными и адаптированными под ваши требования процедурами.

      В комплект входит массажная насадка

      В комплект входит массажная насадка

      Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

      Для качественного результата используйте прибор под углом 90 градусов

      Для качественного результата используйте прибор под углом 90 градусов

      Эпилятор Philips Satinelle обеспечивает качественный результат при использовании его под углом 90 градусов.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Массажная насадка
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да
        Беспроводные
        Да
        Ручка
        S-образная форма

      • Высокое качество

        Эпилирующие диски
        Керамические диски
        Система эпиляции
        Запатентованная система эпиляции
        Головка эпилятора
        30 мм

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        • Перезарядка
        • Время зарядки — 1,5 часа

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        32
        Количество дисков
        17
        движений в секунду, скорость 1
        960
        движений в секунду, скорость 2
        1066
        напряжение
        15 В / 5,4 Вт

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