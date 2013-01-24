Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Кожа останется гладкой и шелковистой на несколько недель. Узнать обо всех преимуществах