BRE652/00
Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!
Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзывать<br>Уникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин<br>40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка <br>Потрясающий дизайн и великолепная эргономика<br>+9 аксессуаров<br>Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.
Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции.
Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*
Эпиляция в душе может быть менее болезненной. Диски из керамического материала обеспечивают лучший захват по сравнению с металлом и исключают выскальзывание волосков. 40 мин беспроводной работы позволят обработать все тело.
Подсветка Opti-light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски
Уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу вокруг ногтей
Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.
Роликовый массажер расслабляет кожу, придавая ей сияющий вид.
В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.
Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Аксессуары
Питание
Технические характеристики
Особенности
Удобство использования
Высокое качество
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