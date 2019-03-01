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  • Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев! Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев! Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции 9 в 1

    BRE652/00

    Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзывать<br>Уникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин<br>40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка <br>Потрясающий дизайн и великолепная эргономика<br>+9 аксессуаров<br>

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    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции 9 в 1

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    Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    5 программ ухода за телом

    • Керамические диски для эпиляции<br>
    • Широкая головка для быстрой процедуры<br>
    • Уникальная пилка-диск для педикюра
    • 9 аксессуаров
    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

    В комплект входит массажная насадка

    В комплект входит массажная насадка

    Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

    В комплект входит насадка Skin Stretcher

    В комплект входит насадка Skin Stretcher

    Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции.

    Дизайн, отмеченный наградой*

    Комфортная процедура благодаря уникальной форме прибора*

    Идеален для использования в ванной или душе.

    Эпиляция в душе может быть менее болезненной. Диски из керамического материала обеспечивают лучший захват по сравнению с металлом и исключают выскальзывание волосков. 40 мин беспроводной работы позволят обработать все тело.

    Подсветка Opti-Light

    Подсветка Opti-light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

    Уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу вокруг ногтей

    Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

    Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

    Насадка для массажа тела оказывает расслабляющее действие и придает коже сияющий вид

    Роликовый массажер расслабляет кожу, придавая ей сияющий вид.

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.

    Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

    Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.

    Первый эпилятор S-образной формы

    Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Насадка для пилинга тела
      Да
      Чехол
      Стандартный чехол
      Насадка-триммер для линии бикини
      Да
      Насадка для массажа тела
      Да
      Гребень для бикини-триммера
      Да
      Насадка для лица
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да
      Массажная насадка
      Да
      Насадка Skin stretcher
      Да
      Дисковая электропилка для ног
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Время зарядки — 1,5 часа
      Быстрая зарядка
      Да
      Время работы
      до 40 минут

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      32
      Количество дисков
      17
      Напряжение
      15 В / 5,4 Вт
      Эпиляция на скорости 1
      64 000 в минуту
      Эпиляция на скорости 2
      70 400 в минуту

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Удобство использования

      Беспроводной
      Да
      Ручка
      Эргономичная
      Сухое и влажное бритье
      Да
      Подсветка Opti-light
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Керамические диски
      Головка эпилятора
      • 30 мм
      • Сверхширокая
      Система эпиляции
      Запатентованная система эпиляции

    Badge-D2C

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