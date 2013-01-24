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Satinelle Prestige

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции 9 в 1

BRE652/00
Общая оценка / 5
1 награда
  • Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев! Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев! Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!
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    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции 9 в 1

    BRE652/00
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзыватьУникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка Потрясающий дизайн и великолепная эргономика+9 аксессуаров Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции 9 в 1

    Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзыватьУникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка Потрясающий дизайн и великолепная эргономика+9 аксессуаров Узнать обо всех преимуществах

    Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзыватьУникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка Потрясающий дизайн и великолепная эргономика+9 аксессуаров Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Prestige Эпилятор для влажной и сухой эпиляции 9 в 1

    Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

    Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзыватьУникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка Потрясающий дизайн и великолепная эргономика+9 аксессуаров Узнать обо всех преимуществах

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      Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

      • Керамические диски для эпиляции
      • Широкая головка для быстрой процедуры
      • Уникальная пилка-диск для педикюра
      • 9 аксессуаров
      Запатентованная система керамических дисков для лучшего захвата волосков и бержного отношения к коже

      Запатентованная система керамических дисков для лучшего захвата волосков и бержного отношения к коже

      Захватывающая поверхность диска больше, чем у пинцета. Что обеспечивает максимальную эффективность эпиляции одним движением. Керамический материал нагревается меньше металла, что позволяет меньше травмировать кожу.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Дизайн, отмеченный наградой*

      Дизайн, отмеченный наградой*

      Великолепный дизайн не только приносит удовольствие от использования, но и позволяет легко перемещать эпилятор по всему телу и легко обрабатывать труднодоступные участки тела.

      Идеален для использования в ванной или душе.

      Идеален для использования в ванной или душе.

      Эпиляция в душе может быть менее болезненной. Диски из керамического материала обеспечивают лучший захват по сравнению с металлом и исключают выскальзывание волосков.40 мин беспроводной работы позволят обработать все тело.

      Подсветка Opti-Light

      Подсветка Opti-Light

      Подсветка Opti-light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

      Электрическая пилка для ног с вращающимся диском

      Уникальный вращающийся диск отшелушивает ороговевшие клетки кожи как на больших участках (пятки), так и на маленьких участках (пальчики). Край диска для точечной обработки можно использовать, чтобы тщательно и бережно удалить огрубевшую кожу вокруг ногтей

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

      Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию клеток верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

      Насадка для массажа тела оказывает расслабляющее действие и придает коже сияющий вид

      Насадка для массажа тела оказывает расслабляющее действие и придает коже сияющий вид

      Роликовый массажер расслабляет кожу, придавая ей сияющий вид.

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

      Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

      Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.

      В комплект входит массажная насадка

      В комплект входит массажная насадка

      Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Дисковая электропилка для ног
        Да
        Насадка для массажа тела
        Да
        Насадка для пилинга тела
        Да
        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Насадка для лица
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Массажная насадка
        Да
        Насадка Skin stretcher
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да
        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная

      • Высокое качество

        Эпилирующие диски
        Керамические диски
        Система эпиляции
        Запатентованная система эпиляции
        Головка эпилятора
        • 30 мм
        • Сверхширокая

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Время зарядки — 1,5 часа
        Быстрая зарядка
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        32
        Количество дисков
        17
        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту

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