Гладкие ножки. Теперь до кончиков пальцев!

Керамические диски эффективно удаляют самые тонкие и короткие волоски (от 0,5мм) и не травмируют кожу. Особенно хороши для эпиляции в душе, т.к. не позволяют волоскам выскальзывать<br>Уникальная дисковая пилка для ног позволит сделать педикюр за 5 мин<br>40 мин беспроводной работы и быстрая зарядка <br>Потрясающий дизайн и великолепная эргономика<br>+9 аксессуаров<br>