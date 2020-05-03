Эффективная и бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!