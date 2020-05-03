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  • Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE710/00

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Наши самые эффективные эпиляторы Philips Series 8000. Обеспечивают максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря различным насадкам в комплекте.

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    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Гладкая кожа до 4 недель

    • Для ухода за всем телом и лицом
    • Эффективная эпиляция
    • +5 аксессуаров
    Эффективная и бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

    Эффективная и бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

    Усовершенствованная система эпиляции совершает более 70 000 захватов в минуту, а эпилирующая поверхность керамических дисков стала шире на 50%. Это означает, что теперь вы можете удалить еще больше волосков за одно движение и добиться безупречной гладкости сроком до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!

    Керамические диски и широкая эпилирующая поверхность

    Керамические диски и широкая эпилирующая поверхность

    Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

    Удобная ручка S-образной формы

    Удобная ручка S-образной формы

    Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела и лица без лишних усилий.

    Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

    Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

    Дизайн эпилятора обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует максимальное удобство.

    Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

    Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

    Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

    Насадка-бритва и гребень для гладкого бритья

    Насадка-бритва и гребень для гладкого бритья

    Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. Используйте бритву с гребнем, когда нужно выровнять длину волосков перед эпиляцией (для лучшего захвата).

    Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

    Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

    Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.

    Насадка Skin Stretcher для максимального комфорта во время эпиляции

    Насадка Skin Stretcher для максимального комфорта во время эпиляции

    Специальная насадка для оптимального контакта уменьшает неприятные ощущения во время эпиляции, мягко растягивая обрабатываемый участок кожи – теперь вам не придется делать это руками.

    Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

    Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

    Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

    • Аксессуары

      Чехол
      Стандартный чехол
      Щеточка для чистки
      Да
      Насадка-гребень
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да
      Насадка для оптимального контакта
      Да
      Бритвенные головки
      Да

    • Мощность

      Зарядка
      Зарядка за 2 часа
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Быстрая зарядка
      Да
      Время работы
      до 40 минут

    • Технические характеристики

      Напряжение
      15 В / 5,4 Вт
      Количество пинцетов
      32
      Эпиляция на скорости 1
      64 000 в минуту
      Эпиляция на скорости 2
      70 400 в минуту

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Удобство использования

      Беспроводной
      Да
      Ручка
      S-образная форма
      Сухое и влажное бритье
      Да
      Подсветка Opti-light
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Керамические диски
      Головка эпилятора
      Сверхширокая

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