BRE730/10
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Наши самые эффективные эпиляторы Philips Series 8000. Обеспечивают максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря различным насадкам в комплекте.Узнать обо всех преимуществах
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Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Это означает, что вы можете обработать большую поверхность за одно движение и добиться безупречной гладкости на срок до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!
Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела и лица без лишних усилий.
Дизайн эпилятора обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует максимальное удобство.
Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.
Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. Используйте бритву с гребнем, когда нужно выровнять длину волосков перед эпиляцией (для лучшего захвата).
Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами бритья
Вращающаяся пилка-диск 3-в-1 обеспечивает гладкость кожи от пятки до кончиков пальцев всего за 5 минут. Минералы, инкрустированные в пилку, позволяют бережно, но эффективно удалять огрубевшую кожу и мозоли на ступнях, а специальный тонкий край – обрабатывать труднодоступные и небольшие участки, например, около ногтевой пластины.
Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.
Специальная насадка для оптимального контакта уменьшает неприятные ощущения во время эпиляции, мягко растягивая обрабатываемый участок кожи – теперь вам не придется делать это руками.
Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.
Аксессуары
Питание
Технические характеристики
Особенности
Удобство использования
Высокое качество
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