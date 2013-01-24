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Эффективная эпиляция, бережная к коже
Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Эффективная эпиляция, бережная к коже
Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах
Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Это означает, что вы можете обработать большую поверхность за одно движение и добиться безупречной гладкости на срок до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.
Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.
Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.
Использование перчатки для пилинга помогает предотвратить появление вросших волос между сеансами эпиляции.
Вращающаяся пилка-диск 3-в-1 обеспечивает гладкость кожи от пятки до кончиков пальцев всего за 5 минут. Используйте плоскую поверхность для больших областей, верхнюю часть для небольших поверхностей и изогнутый край для обработки сложных участков. Это очень просто.
Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.
Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.
Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.
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Удобство использования
Технические характеристики
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