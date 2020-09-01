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  • Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE740/10

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Наши самые эффективные эпиляторы Philips Series 8000. Обеспечивают максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок.

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    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

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    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Гладкая кожа до 4 недель

    • Для ухода за всем телом и лицом
    • Эффективная эпиляция
    • + 9 аксессуаров
    Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

    Бережная эпиляция для гладкой кожи до 4 недель

    Эпиляторы Philips Series 8000 — это эффективная и одновременно бережная эпиляция за счет усовершенствованной системы эпиляции, обеспечивающей более 70 000 захватов волосков в минуту. Это означает, что вы можете обработать большую поверхность за одно движение и добиться безупречной гладкости на срок до 4 недель. На голени у вас уйдет всего 10 минут!

    Керамические диски и широкая эпилирующая поверхность

    Керамические диски и широкая эпилирующая поверхность

    Керамические диски нагреваются значительно меньше металла и захватывают волоски у самого основания, не травмируя кожу. А широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

    Удобная ручка S-образной формы

    Удобная ручка S-образной формы

    Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

    Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

    Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

    Дизайн эпилятора обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует максимальное удобство.

    Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

    Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

    Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.

    Насадка-бритва и гребень для гладкого бритья

    Насадка-бритва и гребень для гладкого бритья

    Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. Используйте бритву с гребнем, когда нужно выровнять длину волосков перед эпиляцией (для лучшего захвата).

    Насадка-триммер и гребень для линии бикини

    Насадка-триммер и гребень для линии бикини

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.

    Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

    Насадка для пилинга тела удаляет отмершие клетки

    Наша насадка для пилинга тела удаляет омертвевшие клетки кожи и предотвращает врастание волосков. 48 200 тонких гипоаллергенных щетинок мягко и эффективно удаляют омертвевшие клетки и стимулируют регенерацию верхнего слоя кожи. Это более эффективно по сравнению с пилингом вручную.

    Пилка для ног с вращающимся диском обеспечивает невероятную гладкость стоп

    Пилка для ног с вращающимся диском обеспечивает невероятную гладкость стоп

    Вращающаяся пилка-диск 3-в-1 обеспечивает гладкость кожи от пятки до кончиков пальцев всего за 5 минут. Используйте плоскую поверхность для больших областей, верхнюю часть для небольших поверхностей и изогнутый край для обработки сложных участков. Это очень просто.

    Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

    Насадка для удаления нежелательных волосков на чувствительных участках тела

    Для более бережной обработки предусмотрена насадка для чувствительных участков, позволяющая легко удалять волоски на лице, в области подмышек и в зоне бикини.

    Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

    Насадка для оптимального контакта для максимального комфорта во время эпиляции

    Насадка для оптимального контакта обеспечивает максимальный комфорт во время эпиляции. Она уменьшает неприятные ощущения, мягко растягивая обрабатываемый участок, чтобы вам не нужно было этого делать руками.

    Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

    Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

    Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

    • Аксессуары

      Чехол
      Стандартный чехол
      Щеточка для чистки
      Да
      Насадка для пилинга тела
      Да
      Насадка-триммер для линии бикини
      Да
      Гребень для бикини-триммера
      Да
      Насадка-гребень
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да
      Насадка для оптимального контакта
      Да
      Пилка-диск для обработки стоп
      Да
      Бритвенные головки
      Да

    • Питание

      Зарядка
      Зарядка за 2 часа
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Быстрая зарядка
      Да
      Время работы
      до 40 минут

    • Технические характеристики

      Напряжение
      15 В / 5,4 Вт
      Количество пинцетов
      32
      Эпиляция на скорости 1
      64 000 в минуту
      Эпиляция на скорости 2
      70 400 в минуту

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Удобство использования

      Ручка
      S-образная форма
      Сухое и влажное бритье
      Да
      Беспроводной
      Да
      Подсветка Opti-light
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Керамические диски
      Головка эпилятора
      Сверхширокая

    Badge-D2C

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