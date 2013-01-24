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Epilator Series 8000

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE740/10
Общая оценка / 5
  • Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже Эффективная эпиляция, бережная к коже
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    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE740/10
    Общая оценка / 5

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

    Epilator Series 8000 Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Эффективная эпиляция, бережная к коже

    Наш самый эффективный эпилятор Philips Series 8000. Обеспечивает максимально тщательную эпиляцию, при этом бережную для кожи. Всего 10 минут, и вы сможете наслаждаться гладкими ножками. Порадуйте себя дополнительными возможностями эпилятора благодаря полной комплектации различных насадок. Узнать обо всех преимуществах

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      Эффективная эпиляция, бережная к коже

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      • Для ухода за всем телом и лицом
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      Эффективная и бережная эпиляция для гладкой кожи до 4х недель

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      Удобная ручка S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела и лица без лишних усилий.

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн эпилятора обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Уникальная подсветка для удаления самых тонких волос

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      Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела.

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      Насадка Skin Stretcher для максимального комфорта во время эпиляции

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      Специальная насадка для оптимального контакта уменьшает неприятные ощущения во время эпиляции, мягко растягивая обрабатываемый участок кожи – теперь вам не придется делать это руками.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Чехол в комплекте для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Красивый чехол для хранения всех аксессуаров в одном месте.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Бритвенная головка
        Да
        Насадка-гребень
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Насадка для пилинга тела
        Да
        Пилка-диск для обработки стоп
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Насадка для оптимального контакта
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Высокое качество

        Головка эпилятора
        Сверхширокая
        Эпилирующие диски
        Керамические диски

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Беспроводные
        Да
        Подсветка Opti-light
        Да
        Ручка
        S-образная форма

      • Технические характеристики

        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту
        Количество пинцетов
        32

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        Зарядка за 2 часа
        Быстрая зарядка
        Да

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