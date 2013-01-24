Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Satinelle Essential

Компактный эпилятор с питанием от сети

BRP505/00
Общая оценка / 5
  • Простая эпиляция Простая эпиляция Простая эпиляция
    -{discount-value}

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    BRP505/00
    Общая оценка / 5

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Essential Компактный эпилятор с питанием от сети

    Простая эпиляция

    Эпилятор Philips Satinelle сделает кожу ваших ног идеально гладкой надолго. Он бережно удаляет с корнем волоски длиной от 0,5 мм. В набор входит триммер, который позволит вам подравнивать и моделировать линию бикини. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    См. все epilators

      Простая эпиляция

      Гладкая кожа в течение нескольких недель

      • Триммер для линии бикини в комплекте
      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции волоски удаляются с корнем

      Благодаря эффективной системе эпиляции кожа остается гладкой и шелковистой в течение нескольких недель

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости: захват волосков разной толщины

      2 режима скорости для удаления тонких и толстых волосков.

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Изогнутая эргономичная ручка для удобства в использовании

      Благодаря закругленной форме ручка удобно лежит в руке, обеспечивая комфорт при удалении волос, а также великолепно выглядит!

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Просто и гигиенично: эпиляционную головку можно мыть под струей воды

      Эпилятор оснащен моющейся головкой. Ее можно снять и промыть под струей воды, что обеспечивает максимальную гигиену

      Триммер для линии бикини для безопасного и быстрого подравнивания

      Триммер для линии бикини для безопасного и быстрого подравнивания

      Подравнивание и моделирование линии бикини. Триммер для линии бикини оснащен маленькой насадкой-триммером, с помощью которой можно подравнять волоски до длины 0,5 мм. Подходит для использования на сухой и влажной коже. Прибор удобно брать с собой благодаря возможности работы от батареек.

      Насадка-гребень для подравнивания волос до длины 3 мм.

      Насадка-гребень для подравнивания волос до длины 3 мм.

      Дайте волю фантазии! Установите гребень для подравнивания на насадку-триммер и подравнивайте волоски с точностью до 3 мм.

      Триммер для линии бикини: для сухой и влажной кожи

      Триммер для линии бикини: для сухой и влажной кожи

      Триммер одинаково эффективен при обработке как сухой, так и влажной кожи.

      Питание от батарей для портативности.

      Питание от батарей для портативности.

      Больше никаких проводов! BikiniGenie работает от батарей. Батареи типа AA входят в комплект.

      Чехол для путешествий

      Чехол для путешествий

      Чехол для путешествий и хранения.

      Технические характеристики

      • Высокое качество

        Система эпиляции
        Эффективная система эпиляции
        Эпилирующие диски
        Эпилирующие диски для бережной эпиляции

      • Удобство использования

        Ручка
        Эргономичная
        Эпилирующую головку можно мыть
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима
        Проводные
        Да
        Триммер для линии бикини
        • Насадка-гребень
        • подравнивание до 3 мм
        • Для использования на влажной и сухой коже

      • Дизайн

        Ручка
        Компактный

      • Технические характеристики

        напряжение
        15  В

      • Аксессуары

        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Щеточка для чистки
        Да

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Предлагаемые продукты

        Недавно просмотренные продукты

          Отзывы

          Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии